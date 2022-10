Home

9 Ottobre 2022

Piazza Damiano Chiesa, al via 15 giorni di lavori stradali

Lavori da lunedì 10 ottobre per due settimane

In partenza l’intervento di riqualificazione stradale di piazza Damiano Chiesa

Livorno, 9 ottobre 2022 – Proseguono gli interventi di manutenzione stradale straordinaria programmati dall’ufficio Progettazione e attuazione lavori stradali del Comune di Livorno per ripristinare la funzionalità delle pavimentazioni stradali cittadine, aumentando il livello di sicurezza e riqualificando il sistema viario dal punto di vista ambientale e funzionale.

Lunedì 10 ottobre sarà la volta di piazza Damiano Chiesa. I lavori di asfaltatura si protrarranno per due settimane, fino al 21 ottobre.

Nella mattinata di oggi l’impresa ha già posizionato i cartelli di divieto di sosta e nella zona sono stati affissi e distribuiti volantini per informare i cittadini delle prossime lavorazioni, che avverranno in diurna e senza interrompere il traffico.

L’intervento, riguardante una superficie di oltre 2.500 mq, riguarda le due carreggiate di immissione in via di Salviano (1.600 mq) e il tratto compreso tra viale Don Bosco e viale Alfieri (mq 900).

Non è interessata dai lavori la carreggiata di fronte alle attività Punto Panino, Punto Ponce, ecc. perché già recentemente asfaltata.

Per il tratto tra viale Don Bosco e viale Alfieri è prevista la fresatura profonda (soprattutto al centro della carreggiata) fino al ritrovamento della fondazione stradale, la realizzazione di uno strato spesso 20 cm di misto cementato e infine la posa del tappeto di usura spesso 4 cm con asfalto “modificato hard”.

Nei due tratti che confluiscono in via di Salviano è prevista la fresatura dell’asfalto esistente fino a 6 cm, il risanamento con conglomerato bituminoso tipo “binder” e infine la posa dell’asfalto “modificato hard”.

I chiusini saranno riportati in quota ed eventualmente sostituiti se danneggiati. Sarà inoltre effettuata la pulizia delle caditoie e la scovolatura degli allacci agli impianti fognari.

Le modifiche alla viabilità, in vigore da lunedì 10 a venerdì 21 ottobre, prevedono il restringimento di carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati dei tratti di piazza Damiano Chiesa di volta in volta interessati dai lavori, con relativa abrogazione degli spazi gestiti da Tirrenica Mobilità. È stabilito il limite di velocità di 30 km/h.

Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di viale Don Bosco compreso tra i civici 2 e 10, al fine di agevolare il transito dei mezzi pubblici diretti verso viale Alfieri;

il divieto di transito puntuale (civico 1) all’altezza dell’intersezione con viale Don Bosco, il divieto di sosta e di transito nella carreggiata compresa tra via di Salviano e viale Don Bosco eccetto mezzi operativi dell’impresa e veicoli dei residenti/dimoranti, veicoli diretti verso le rimesse interne, al servizio delle persone disabili e in caso di comprovate ed urgenti necessità (con istituzione del doppio senso di marcia al fine di consentire il transito di questi mezzi, con senso unico alternato a vista e diritto di precedenza per i veicoli che procedono verso sud. Fronte civici 10-11-12 per metri 15 è prevista l’installazione di un’area deposito materiali, che comporterà il restringimento di carreggiata.

Sarà inoltre in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati del tratto di via Menasci compreso tra piazza Damiano Chiesa e via Carega, con circolazione consentita ai veicoli dei residenti/dimoranti per operazioni di carico/scarico, veicoli persone disabili e di soggetti con comprovate ed urgenti necessità.

La fermata dei mezzi pubblici in piazza Damiano Chiesa sarà momentaneamente abrogata.

Gli spazi per la sosta dei veicoli dei veicoli dei disabili saranno spostati nelle immediate vicinanze.

Sarà garantita la circolazione dei pedoni in sicurezza e l’accesso alle abitazioni e alle attività.

