14 Febbraio 2024

Piazza Dante: intonaco crolla dal condominio, intervento di municipale e vigili del fuoco

Livorno 14 febbraio 2024 -Piazza Dante: intonaco crolla dal condominio, intervento di municipale e vigili del fuoco

Intorno alle ore 16 di oggi pomeriggio municipale e vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Dante all’altezza della rotatoria della stazione seguito a seguito di caduta intonaco dalla facciata di un condominio

La municipale ha transennato la zona e regolato il traffico, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la parte pericolante del condominio, staccando grossi pezzi di intonaco dalla facciata sotto una finestra.

Fortunatamente la caduta di intonaco non ha avuto tragiche conseguenze, in quel momento infatti, nonostante la presenza di alcune attività commerciali, non passava nessun pedone.

