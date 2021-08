Home

16 Agosto 2021

Livorno 16 agosto 2021

Piazza Dante, parcheggi tolti e lavori dimenticati da 2 mesi.

L’intervento del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Romiti

“L’approssimazione di questa Amministrazione sta portando la città verso un degrado e una trascuratezza che non si era mai vista.

Sembra una piccola cosa, ma anche da questa si capisce come viene gestita Livorno; in Piazza Dante, dal 14 giugno è stato messo un divieto di sosta

Sono stati tolti 2 posti per disabili non rimpiazzati e altri posti auto, creando un danno per chi si reca alla Stazione a prendere i propri cari oppure ci va ogni giorno perché pendolare”.

Così commenta il capogruppo in Consiglio Comunale Andrea Romiti intervenendo sul divieto di sosta posto in piazza Dante

Il Capogruppo conclude:

“Ho presentato una interrogazione per sapere quando inizieranno i lavori e i motivi che hanno portato a ridurre i parcheggi senza che apparentemente ve ne sia un reale bisogno.

Una città a misura di cittadino si vede anche dalle piccole cose e dall’attenzione che si ha per il benessere e la vivibilità di tutti”.

