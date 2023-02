Home

Piazza dei Mille, litiga in strada e viene morso da un cane impaurito

2 Febbraio 2023

23enne pluripregiudicato irregolare trasportato in ospedale

Livorno, 2 febbraio 2023 – Litiga in piazza dei Mille e viene morso da un cane impaurito, 23enne pluripregiudicato e irregolare soccorso dal 118

Il personale dell’UPGSP di Livorno interveniva nel primo pomeriggio di oggi in via della Pina d’Oro Piazza dei Mille per una riferita aggressione probabilmente con arma bianca ai danni di un cittadino straniero all’interno della macelleria di piazza dei Mille.

La segnalazione veniva inoltrata dalla Sala Operativa del Numero Unico di Emergenza ai Carabinieri che intervenivano unitamente a personale del 118

Il personale del 118 soccorreva un giovane tunisino di anni 23 rimasto ferito che veniva condotto presso il pronto soccorso. Il giovane aveva riportato solo lievi lesioni da morsicatura di cane.

La visione delle immagini riprese dalle telecamere interne alla macelleria e da quelle esterne permetteva di ricostruire la vicenda nei seguenti termini:

all’interno dell’esercizio si generava una lite fra due persone, uscite all’esterno, una delle due avrebbe tentato di colpire l’altra con una cassetta di legno, raccolta in corrispondenza dell’angolo con via della Pina d’Oro.

La seconda persona, identificata poi come cittadino tunisino di 23 anni pluripregiudicato per detenzione di stupefacenti, tentato furto e ricettazione, peraltro irregolare sul territorio nazionale, veniva morsa da un cane verosimilmente impaurito.

Sul posto sopraggiungeva quindi il Vice Questore Falciola Francesco, Dirigente dell’UPGSP che coordinava il personale anche in un controllo dell’esercizio commerciale al fine di verificare eventuali violazioni di carattere amministrativo. Gli elementi a tal fine raccolti saranno oggetto di approfondimento amministrativo.

