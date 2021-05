Home

Cronaca

Ambiente

Piazza del Luogo Pio diventa verde, in arrivo alberi di canfora e olivi

Ambiente

28 Maggio 2021

Piazza del Luogo Pio diventa verde, in arrivo alberi di canfora e olivi

Nuovi alberi in arrivo in piazza del Luogo Pio

Dal 31 maggio, per circa un mese e mezzo, lavori per l’installazione di un impianto di irrigazione e nuova pavimentazione sul lato ovest della piazza

Livorno, 28 maggio 2021

Stanno per arrivare in piazza del Luogo Pio 12 nuovi alberi (olivi e canphora) per renderanno più verde la zona che a breve ospiterà parte degli eventi di Effetto Venezia e, nel complesso dei Bottini dell’Olio, al Museo della Città, la grande mostra dedicata al pittore Mario Puccini.

Le alberature, di media grandezza, saranno messe a dimora in fioriere in cemento di colore avorio, in una nuance coordinata con le panchine già presenti nella piazza.

La scelta delle piante non è casuale:

gli olivi sono stati individuati in quanto richiamano l’antica vocazione della piazza, dove sorgono i Bottini dell’Olio.

Gli alberi di canphora possono essere visti in altre zone della città, ad esempio in piazza Grande lato duomo.

L’intervento riguarderà il lato ovest della piazza del Luogo Pio (quella dove ancora si trovano le alberature collocate in occasione della mostra su Modigliani

Verrà preventivamente realizzato, a partire dal 31 maggio (meteo permettendo) un impianto di irrigazione permanente che comporterà un lavoro di scavo e successiva ripresa della pavimentazione colorata che si svilupperà formando un disegno geometrico: un susseguirsi di rettangoli e quadrati che in futuro potrà essere esteso alle parti adiacenti alla piazza.

Le fioriere verranno poi collocate alle intersezioni del disegno.

I lavori si protrarranno per circa un mese e mezzo.

Le piante che furono collocate in occasione della pedonalizzazione di piazza del Luogo Pio saranno trapiantate in altre aree cittadine, dietro indicazione dell’Ufficio del Verde.

Per quanto riguarda il prato sarà realizzato un progetto per la sua riqualificazione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin