14 Settembre 2022

Piazza del Luogo Pio, raccolti da Mr. Green migliaia di mozziconi di sigaretta, Salvetti ringrazia (Foto)

Livorno, 14 settembre 2022 – Piazza del Luogo Pio, raccolti da Mr. Green migliaia di mozziconi di sigaretta, Salvetti ringrazia

Il sindaco Luca Salvetti a nome dell’Amministrazione comunale e della città esprime il ringraziamento a Francesco Stefanini, conosciuto come Mr. Green per l’attività di volontariato a favore dell’ambiente.

Stefanini, che opera sia in modo indipendente che partecipando alle attività di associazioni che si adoperano per la salvaguardia dell’ambiente, in questi giorni si è occupato della pulizia di piazza del Luogo Pio, in particolare liberando le fioriere da migliaia di mozziconi di sigaretta.

Nelle immagini i mozziconi di sigaretta aspirati dalle fioriere

