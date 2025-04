Home

Piazza del Mercato, scoperta la targa che ricorda i lavori di recupero

7 Aprile 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 7 aprile 2025 Piazza del Mercato, scoperta la targa che ricorda i lavori di recupero

Scoperta una targa sulla facciata principale (lato nord-est) della struttura Piazza del Mercato a Rosignano Solvay che ricorda il completamento dei lavori di recupero dopo l’alluvione del 2 novembre 2023. La cerimonia – alla presenza del sindaco Claudio Marabotti e di Luciano Barsotti presidente di Fondazione Livorno – si è svolta pochi minuti dopo le ore 12 di lunedì 7 aprile, giorno in cui attorno all’edificio è allestito il mercato settimanale, evento che ha dato il nome alla struttura e alla piazza-giardino che la circonda.

“Nel novembre 2023 una eccezionale ondata di maltempo colpì gran parte della Toscana provocando gravi danni anche lungo la nostra costa – ha spiegato il presidente Barsotti – Ma un gruppo di Fondazioni di origine bancaria della Toscana (e non solo, tutte riunite in Acri) dette vita ad un comitato per far fronte ai gravi disagi che dovevano affrontare i diversi territori. Per quanto riguarda la nostra zona sono stati i Comuni di Collesalvetti e di Rosignano Marittimo ad aver ricevuto dei fondi. E il Comune rosignanese ha deciso di intervenire sulla struttura Piazza del Mercato in modo da restituirla alla cittadinanza. Un gesto che stamani (lunedì 7 aprile, ndr) vogliamo ricordare scoprendo questa targa dedicata”.

“ Questo luogo, Piazza del Mercato, è il centro civico per eccellenza – ha affermato il sindaco Marabotti – qui si svolgono momenti importanti della vita cittadina, assemblee. dibattiti, prestazioni, convegni… qui si sono concluse anche le campagne elettorali. Per cui la breve cerimonia di questo lunedì, giorno in cui tutta la zona pullula di vita grazie al mercato settimanale, ha un significato particolare. Con l’intervento della Fondazione è stato possibile sanare una ferita conseguenza del maltempo e quindi possiamo ora restituire pienamente questo luogo alle cittadine e ai cittadini”. Senza dimenticare che l’edificio Piazza del Mercato accoglie – oltre ad un moderno auditorium – anche il comando della Polizia Municipale del Comune rosignanese.

L’esigenza di intervenire tempestivamente, dopo gli eventi del 2 novembre 2023, era stata motivata – appunto – anche dalla funzione strategica dell’edificio, dove fra l’altro ha anche sede il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. Al Comune di Rosignano fu quindi concesso un contributo straordinario di 50mila euro che ha permesso di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria. Gli interventi sulla struttura hanno interessato principalmente il recupero della copertura e delle facciate nord ed est e sono stati svolti tra il 24 ottobre e il 2 dicembre 2024. Sulla targa posizionata sulla facciata si può leggere: “Immobile ristrutturato grazie al Progetto alluvione Toscana 2023 realizzato da Fondazione Livorno insieme ad altre fondazioni di origine bancaria”.

Ammontano a oltre 2,3 milioni i fondi che – per il progetto – sono stati a suo tempo stanziati da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA) e dalle Fondazioni di origine bancaria di tutta Italia per far fronte ai gravi disagi subiti da molti territori della Toscana a seguito dell’alluvione che travolse tra il 2 e il 5 novembre 2023 le province di Prato, Pistoia, Pisa, Firenze e Livorno.

Dopo il primo stanziamento di un milione di euro deliberato da Acri con l’impiego del Fondo Iniziative Comuni, costituito e alimentato dalle Fondazioni associate per rispondere tempestivamente a situazioni di emergenza, la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana si è fatta promotrice di un appello rivolto a altre Consulte e Fondazioni di origine bancaria.

Numerose sono state le adesioni e complessivamente la cifra raccolta ha raggiunto un totale di 2.384.200 euro.

All’invito della Consulta Toscana risposero: Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Pisa, Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia-Romagna, Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Fondazione Livorno. Quest’ultima ha contribuito ad alimentare il Fondo con una donazione del valore di 20 mila euro.

La Consulta Toscana ha coordinato e suddiviso la somma raccolta destinandola alla realizzazione di diversi interventi di solidarietà nei territori colpiti, 100 mila euro sono stati così equamente distribuiti nella provincia di Livorno, più specificamente nei Comuni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo.

