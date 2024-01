Home

13 Gennaio 2024

Piazza della Repubblica, 40enne investita da uno scooter

Livorno 13 gennaio 2024 – Piazza della Repubblica, 40enne investita da uno scooter

Nella mattina di ieri, una donna di 40 anni è stata investita da uno scooter vicino alla centrale piazza della Repubblica, angolo via Giovannetti. Sembra che la donna al momento dell’urto stesse attraversando sulle strisce pedonali

La donna è stata soccorsa dall’unità di soccorso della Misericordia, ed avrebbe un trauma cranico e un trauma al bacino. Dopo essere stata immobilizzata, è stata trasportata al pronto soccorso

Anche il conducente dello scooter, coinvolto nell’incidente, sarebbe ricorso alle cure in ospedale ospedale per ferite non gravi.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e per limitare i disagi al traffico cittadino in una delle arterie principali della città

