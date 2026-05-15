Aree pubbliche

15 Maggio 2026

Livorno 15 maggio 2026 Piazza della Vittoria, approvata all’unanimità la mozione Lega per la riqualificazione

Piazza della Vittoria, approvata all’unanimità la mozione Lega per la riqualificazione dei vialetti, del verde, dell’illuminazione e degli arredi. Ghiozzi: “Ora subito lo studio di fattibilità per trovare i fondi”

Il Consiglio Comunale di Livorno ha approvato all’unanimità la mozione a prima firma del capogruppo Lega Carlo Ghiozzi, avente per oggetto la riqualificazione integrale dei vialetti interni ai giardini di Piazza della Vittoria – la storica “Piazza Magenta” – con l’obiettivo di restituire alla piazza il decoro, la sicurezza e la vivibilità che merita.

La mozione, presentata il 20 febbraio scorso, è frutto di un percorso istruttorio serio e partecipato: prima di approdare in aula, il testo è stato oggetto di un dibattito costruttivo in commissione, che ha permesso di affinarne i contenuti tecnici e raccogliere contributi trasversali, rendendo possibile il voto unanime finale.

Il documento impegna il Sindaco e la Giunta a predisporre nel più breve tempo possibile uno studio di fattibilità per la pavimentazione dei vialetti interni alla piazza, attualmente in terra battuta e stabilizzato granulare: una superficie che, nelle stagioni piovose, si trasforma in un percorso fangoso e impraticabile, con evidenti pericoli per anziani, bambini e persone con disabilità motorie. A peggiorare la situazione, il transito ripetuto dei mezzi AAMPS per la raccolta dei rifiuti provoca profondi solchi nel fondo stradale, rendendo i vialetti ancora più pericolosi e, di fatto, una vergogna per uno spazio identitario della città.

Sul fronte dei materiali, la mozione non impone una soluzione unica ma apre a una valutazione tecnica ampia: potranno essere presi in considerazione stabilizzati ecologici a base di materiali naturali, pavimentazioni in ghiaia stabilizzata rinforzata con geogriglie, masselli autobloccanti drenanti in calcestruzzo riciclato o in materiali lapidei, ovvero qualsiasi altra soluzione certificata idonea. Il criterio guida è quello della qualità: piena percorribilità anche nelle stagioni piovose, resistenza al passaggio dei mezzi operativi, accessibilità universale e coerenza estetica con il verde pubblico e con il contesto storico della piazza.

L’intervento non si ferma ai vialetti. La mozione impegna l’Amministrazione a valutare anche il ripristino e il potenziamento dell’illuminazione interna ai giardini, il rinnovo delle panchine e degli arredi urbani: un pacchetto complessivo di riqualificazione del verde pubblico che restituisca a Piazza Magenta la dignità che merita come cuore verde del centro storico.

«Sono soddisfatto del voto unanime, che premia un lavoro fatto bene, a partire dalla commissione», dichiara il capogruppo Carlo Ghiozzi. «Il confronto in sede istruttoria ha migliorato il testo e ha creato le condizioni per una convergenza reale, non di facciata. Ora però servono i fatti. Entro 90 giorni dall’approvazione mi aspetto che lo studio di fattibilità sia pronto: solo così potremo avviare concretamente la ricerca delle risorse necessarie, che siano fondi comunali ordinari, fondi regionali o misure del PNRR destinate alla rigenerazione urbana. I residenti di Piazza Magenta aspettano risposte da troppo tempo: i rattoppi parziali del passato non bastano più».

La mozione prevede inoltre il coinvolgimento di AAMPS nella fase progettuale e l’obbligo per l’Amministrazione di informare il Consiglio Comunale sullo stato di avanzamento nei termini previsti dal Regolamento.