4 Agosto 2025

Livorno 4 agosto 2025 Piazza della Vittoria, l’appello dell’associazione Alca ad Aamps: “Non vi segnaleremo più i danni alle aiuole, siamo stanchi”

Una lettera aperta dai toni educati ma stanchi, amari. È quella inviata oggi da Giovanna Giusti, presidente dell’associazione Alca, rivolta ad Aamps e indirettamente all’amministrazione comunale, per denunciare ancora una volta la situazione delle aiuole e dei prati di piazza della Vittoria, costantemente danneggiati dal passaggio improprio di mezzi.

«Vi ringraziamo per la sollecitudine con cui avete risposto alle nostre segnalazioni precedenti – scrive la presidente – ma purtroppo anche stamani il comportamento scorretto di attraversare le aiuole è continuato. E oggi, per la prima volta, non siamo nemmeno intervenuti a voce: siamo sfiancati, esausti, sopraffatti dall’indifferenza generale».

La nota chiarisce che non si tratta di un attacco indiscriminato: «Non tutti si comportano così», si legge. Ma è evidente che il fenomeno, ripetuto nel tempo, ha esasperato chi da anni si impegna a difendere e tutelare uno degli spazi verdi più centrali della città.

Con un gesto simbolico, ma significativo, l’associazione Alca ha deciso di sospendere ogni ulteriore segnalazione del problema ad Aamps. «Non vi segnaleremo più il problema – scrive la presidente –. Ci spiace evidenziarvi che, come accaduto l’inverno passato, con le prossime piogge abbondanti il terreno devastato dalle ruote diventerà fangoso e scivoloso, mettendo in pericolo la sicurezza dei cittadini».

Il testo si chiude con un ringraziamento – «grazie per averci ascoltato» – e con un post scriptum eloquente: «Rimettiamo nuovamente le immagini del terreno della piazza dopo le piogge». Foto che, evidentemente, mostrano la reale portata del danno e il rischio imminente per la cittadinanza.

La lettera di Giusti, pur composta nei toni, suona come un grido di delusione da parte di chi ha creduto a lungo nella collaborazione con le istituzioni e ora si arrende davanti a un problema che sembra essere ignorato da alcuni. Piazza della Vittoria, nel cuore della città, merita forse più rispetto e più attenzione. Non solo da parte di chi la attraversa, ma anche da parte di chi dovrebbe proteggerla.

Le immagini dei danni alle aiuole