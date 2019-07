Home

19 luglio 2019

Piazza delle Carrozze, terminati i lavori post alluvione

Lunedì alle 10 inaugurazione della piazza con il presidente Rossi ed il sindaco Salvetti

Livorno 18 luglio 2019 – Conclusi i lavori in piazza delle Carrozze a Montenero, devastata dall’alluvione che ha colpito la città il 10 settembre 2017. Lunedì 22, alle ore 10, alla presenza del presidente della Regione Enrico Rossi e del sindaco di Livorno Luca Salvetti, la piazza sarà “restituita ai cittadini”.

“Dopo due anni di disagi e varie interruzioni dei lavori – spiega il comunicato ufficiale del Comune – finalmente uno dei luoghi simbolo della città di Livorno torna ad essere fruibile. Le opere di arredo urbano realizzate nella piazza hanno una funzione di corretta regimazione delle acque meteoriche superficiali, in modo che non possano creare danni alle abitazioni e agli esercizi commerciali. L’inaugurazione avverrà alla presenza dei tecnici della Regione Toscana e del Comune di Livorno e dei cittadini di Montenero che hanno atteso questo momento per due anni, non perdendo mai la speranza di rivedere piazza delle Carrozze riemergere dalla distruzione”