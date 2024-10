Home

13 Ottobre 2024

Piazza Garibaldi, aggressione alla troupe di Fuori dal Coro

Lancio di bottiglie e insulti. Intervenuta la Polizia Municipale e Digos

Livorno, 13 ottobre 2024 – Una troupe della trasmissione “Fuori dal Coro” (Rete 4) è stata oggetto di lancio di bottiglie e destinataria di numerosi insulti ieri pomeriggio in piazza Garibaldi. La troupe, guidata dalla inviata Cristina Mastrandrea, evidentemente era stata già notata la mattina quando aveva fatto un primo sopralluogo, connesso a varie interviste incentrate sul degrado del quartiere.

Quando la giornalista, insieme a cameraman e sicurezza, si sono ripresentati il pomeriggio, non hanno fatto neppure in tempo ad entrare nella piazza che sono stati oggetto di lanci e ingiurie. Prima ancora che le telecamere fossero indirizzate, due persone hanno lanciato un accendino poi esploso accanto alla troupe e poi una bottiglia i cui vetri si sono infranti sull’asfalto di via Garibaldi. Sono proseguiti poi i lanci di bottiglie e il gruppo si è allargato con sei persone che gridavano insulti nei confronti degli inviati della trasmissione tv.

La situazione non è degenerata grazie al fatto che sul posto era già presente una pattuglia della Polizia Municipale, ivi per altri motivi, che ha chiamato urgentemente rinforzi e poi ha fatto scudo alla troupe. E’ poi sopraggiunta la Digos.

Dopo 10 minuti di grande tensione, la situazione si è tranquillizzata. Sono in corso le indagini per identificare gli autori dell’aggressione.