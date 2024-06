Home

Piazza Garibaldi, al via tre giorni di eventi “Montmartre-Garibaldi solo andata”

Livorno, 6 giugno 2024 – Piazza Garibaldi, al via tre giorni di eventi “Montmartre-Garibaldi solo andata”

Il Comitato Pontino San Marco, dopo il successo delle precedenti edizioni, annuncia con piacere il ritorno di «Montmartre-Garibaldi solo andata» la manifestazione d’Arte nel quartiere più pittoresco e multietnico della città con il patrocino e la compartecipazione del Comune di Livorno.

Una terza edizione quest’anno, concentrata nel week-end 7-8-9 giugno.

Venerdì 7 giugno alle ore 17.45 il primo appuntamento, per il tour degli ateliers del quartiere: un’immersione nel mondo creativo del rione dallo studio Piero Mochi alla Rilegatoria di Valentino Barachini, dall’Atelier del liutaio Antonio Ghezzani allo studio Torsi-Varallo, dall’atelier di Fabio Peloso

allo studio di Melania Vaiani con aperitivo finale sugli scali San Lorenzo.

Sabato 8 giugno la giornata clou della manifestazione con l’estemporanea aperta a tutti gli artisti a partire dalle ore 9 e fino alle 19, nel pomeriggio alle ore 18 gli artisti «Santini Del Prete» e il Maestro Piero Mochi collaboreranno con i più piccoli nello spettacolo «Tra cielo e mare»; i bambini esprimeranno impressioni ed emozioni attraverso il colore.

Dalle 20 alle 23 le opere saranno esposte in piazza durante l’omaggio a Nicola Vukich (ore 21) uno spettacolo poetico con Silvia Garbuggino, Gaetano Ventriglia e Antonio Ghezzani, l’intervento del critico d’arte Carlo Pepi, le foto di Franco Catalucci, imontaggio video di Lorenzo Costagliola, evento a cura dell’Associazione la 12a sedia.

Domenica 9 giugno il gran finale con l’esposizione delle opere dalle ore 10 e la premiazione degli artisti alle ore 12 sul palco di piazza Garibaldi anticipata alle ore 11.30 dall’intervento di Antonio Vinciguerra sul ruolo sociale dell’Arte nel mondo di ieri e oggi.

Quest’anno il tema richiesto agli artisti per l’estemporanea è:«I CANALI MEDICEI, IL MARE NELLA CITTA’»

Numerosi anche per questa edizione i premi per i partecipanti: il primo premio «Garibaldi solo andata» ovvero una Mostra personale presso la galleria Extra Factory, il premio speciale «Gruppo D’Alesio» che ammonterà a 500 €, il premio Under 35 ovvero una Mostra personale presso lo Studio Mochi ed

il premio del pubblico votante che assegnerà 200€ all’artista con maggior numero di preferenze.

Gli artisti che non vorranno partecipare all’estemporanea potranno esporre le proprie opere in piazza Garibaldi per l’intera giornata di sabato e la mattina di domenica contribuendo al colore della manifestazione.

La Commissione artistica per assegnare i premi sarà composta quest’anno da Piero Mochi (artista), Isabella Staino (artista), Giorgia Madiai (fotografa, artista), Fabrizio Razzauti (fotografo, curatore) e Jacopo Suggi (storico dell’Arte, curatore, giornalista).

Anche per questa edizione i fotografi sono tutti convocati per la «maratona fotografica» un photo contest che prevede la selezione di 5 autori che sapranno documentare gli eventi e lo spirito della manifestazione di sabato 8 giugno e la mattina di domenica 9 giugno 2024. I selezionati saranno parte alla Mostra personale del vincitore del Premio assoluto attraverso la proiezione del loro portfolio.

Per l’intera giornata di sabato 8 giugno il pubblico potrà votare tramite apposito coupon l’opera preferita in concorso. A coloro che parteciperanno alla votazione è offerta una visita guidata con Paolo Cova, direttore scientifico del Museo della Città di Livorno, nella cui nuova Sezione Arte Contemporanea è ospitata la Mostra dedicata a Nicola Vukich.

Per tutte le informazioni, il regolamento e le pre-iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione: https://garibaldisoloandata.it

