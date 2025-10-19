Home

Piazza Garibaldi: Amministrazione Comunale e Confcommercio dialogano sul futuro della piazza

19 Ottobre 2025

Livorno 19 ottobre 2025 Piazza Garibaldi: Amministrazione Comunale e Confcommercio dialogano sul futuro della piazza

Si è tenuto un importante incontro tra una delegazione di Confcommercio Provincia di Livorno, rappresentanti degli imprenditori di Piazza Garibaldi e l’Amministrazione Comunale, al fine di discutere e definire i progetti per il rilancio e la riqualificazione della piazza.

La delegazione di Confcommercio era composta dall’assistente del direttore Alessio Giovarruscio e dal referente sindacale Daniele Capecchi, affiancati da Paola Nucci del negozio Labrolens e Walter Di Francesco di Bioluna Cosmesi in rappresentanza diretta degli imprenditori che operano nell’area.

Ad accogliere la delegazione erano presenti il Sindaco Luca Salvetti e gli Assessori Federico Mirabelli (Opere e Lavori Pubblici), Rocco Garufo (Commercio e Turismo) e Giovanna Cepparello (Mobilità e Ambiente).

Al centro del tavolo, la comune volontà di intervenire su Piazza Garibaldi con progetti mirati che abbracciano l’arredo urbano, il decoro, l’estetica, la qualità dello spazio pubblico e la migliore fruibilità della piazza stessa, con particolare attenzione a illuminazione, parcheggi e viabilità, per renderla adeguata alle esigenze delle attività commerciali e degli stessi residenti.

Alessio Giovarruscio al termine dell’incontro commenta:

“È essenziale procedere con interventi concreti che restituiscano a Piazza Garibaldi la sua centralità e attrattiva. Il confronto con il sindaco Salvetti, che ringraziamo e con gli Assessori è stato molto proficuo e ha posto le basi per una più stretta collaborazione che ci auguriamo porti quanto prima a risultati visibili, migliorando sensibilmente la piazza a beneficio delle attività commerciali presenti, dei residenti, e in ultima analisi per tutta la città”.

Il sindaco Salvetti e gli assessori Mirabelli, Garufo e Cepparello hanno ribadito l’impegno sui temi del rilancio del quartiere, confermando che i progetti in corso e quelli futuri saranno improntati alla massima sinergia tra le deleghe coinvolte (Lavori Pubblici, Commercio e Ambiente), nell’ottica di una riqualificazione che tenga conto delle esigenze degli operatori, delle attività sociali presenti sulla piazza, e infine della migliore vivibilità dell’area. E’ arrivata altresì la conferma che, completato il masterplan delle piazze, l’amministrazione procederà allo smantellamento delle baracchine attualmente presenti, investendo risorse, a partire da illuminazione e viabilità, per trasformare l’area in una piazza più bella, accogliente e attrattiva.

Le parti si sono lasciate con l’impegno di proseguire il dialogo e il percorso di condivisione avviato, con l’obiettivo di definire tempistiche e dettagli operativi per la realizzazione degli interventi via via programmati.

