Piazza Garibaldi, Circolo Pontino San Marco: rimozione baracchine, municipale di quartiere e censimento

Aree pubbliche

27 Novembre 2024

Piazza Garibaldi, Circolo Pontino San Marco: rimozione baracchine, municipale di quartiere e censimento

Livorno 27 novembre 2024 Piazza Garibaldi, Circolo Pontino San Marco: rimozione baracchine, municipale di quartiere e censimento

La lettera aperta al Sindaco del Circolo San Marco Pontino “Lanciotto Gherardi” sulla riqualificazione di piazza Garibaldi

CHIEDIAMO TEMPI CERTI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI

Sono ormai tanti gli anni che ci vedono impegnati nel nostro quartiere, insieme alla cittadinanza, agli

esercenti, alle parrocchie, alle comunità straniere e alle associazioni di volontariato, ad affrontare una delle

problematiche più dannose che mortificano tante persone e tante moderne città italiane: l’utilizzo e la vendita

illegale delle droghe.

Mentre sono troppi i governi che giocano solo alla guerra atomica e che sopravvivono con questa anziché

costruire la pace tra i loro popoli, noi localmente siamo a misurarci con le conseguenze di un modo di vivere

globalizzato, privo di rispetto reciproco e di integrazione che si esprime solitamente con dinamiche di

sottomissione, con minacce, molestie, stalking fino alle violenze verbali e fisiche.

Non nascondiamo la nostra preoccupazione per le conseguenze che le nuove sostanze stupefacenti porteranno

per i giovanissimi e per la società, tanto che ci impegniamo quotidianamente nel quartiere per recuperare alla

criminalità luoghi storici, spazi sociali e persone con il metodo democratico della collaborazione istituzionale,

allontanando coloro che agendo nell’indifferenza di valori e senza alcuna pietà verso il loro prossimo,

ottengono facili consensi e smisurati guadagni ai danni di altri esseri umani. Un nostro obiettivo politico è

infatti confrontarci con i rappresentanti di altri legittimi interessi ed agire per il recupero urbanistico del nostro

quartiere come le piazze, i parchi, i centri commerciali naturali al fine di renderli più sicuri e maggiormente

fruibili alle giovani generazioni ed alla cittadinanza.

Nonostante i qualificati interventi culturali messi in campo dal pubblico e dai privati per ricreare la vivibilità

del rione e della piazza G. Garibaldi, prevale lo stereotipo del quartiere pericoloso da evitare, deludendo ogni

aspettativa anche da parte di chi lo stima. Ciò anche perché, così come per la gran parte del quartiere Pontino

San Marco, sono ancora molte le opere di riqualificazione da realizzare a breve ed a lungo termine che abbiamo

segnalato all’amministrazione ed agli assessori competenti nei modi e nei tempi adeguati, anche con documenti

e sopralluoghi: marciapiedi con numerose buche e avvallamenti nelle strade principali e secondarie;

illuminazione pubblica da migliorare; riorganizzazione della sosta e della mobilità sostenibile in alcune parti

critiche del quartiere; caditoie di raccolta acque piovane occluse dai detriti da pulire, riqualificazioni di aree

pubbliche e private da terminare o da iniziare, valorizzazione turistica e salvaguardia degli scali e degli

scalandroni storici con percorsi nel quartiere sul Fosso Reale, restauro e valorizzazione dei beni storici

ecc…ecc… Questi sono solo alcuni degli aspetti interconnessi tra loro che se sviluppati inseme alla urgente e

non più rinviabile necessità di riorganizzare il contesto commerciale e sociale della piazza G. Garibaldi

possono contribuire alla creazione di condizioni favorevoli per rilanciare Livorno nella Toscana e nel Mondo,

basandosi sulla nuova visione programmatica e strutturale della città che è stata sostenuta politicamente anche

dai nostri iscritti ed elettori alle amministrative del’8 e 9 giugno 2024.

Con rinnovata fiducia nell’amministrazione e nell’operato del Security Manager è già possibile oggi

intraprendere un ulteriore processo di crescita per tutte quelle realtà democratiche che, operando nel quartiere,

credono nella coprogettualità su Garibaldi per sperimentare il rilancio e la valorizza zione di una delle zone

paesaggistiche più belle e accoglienti della città, già caratterizzata da importanti e significativi eventi culturali

gratuiti come la gara remiera Coppa Ilio “Dario” Barontini, le rievocazioni storiche risorgimentali della Difesa

di Livorno del 1849, lo spettacolo artistico “Garibaldissima”.

Risoluti dall’esperienza e dal bagaglio socio-politico-culturale di natura progressista che ha determinato il

nostro radicamento nel quartiere, dall’ottocento fino ai giorni nostri, chiediamo perciò all’amministrazione

comunale di indicare tempi certi per:

➢ la rimozione delle baracchine inutilizzate in piazza Garibaldi, come previsto dalla Mozione Garibaldi

con delibera n° 134 del 19/06/2023;

➢ la perimetrazione dell’area di interesse comunale ai sensi dell’articolo 110 della Legge regionale 23

novembre 2018, n. 62 riguardante il Codice del Commercio;

➢ l’istituzione del Vigile Urbano di Quartiere San Marco Pontino;

➢ la realizzazione di un nuovo censimento della popolazione residente nelle abitazioni del quartiere, in

particolar modo nei rioni Garibaldi e Pontino.

Chiediamo inoltre che il Servizio Sociale comunale e sanitario intervenga immediatamente per la presa in

carico di coloro che, non avendo alcuna propria sussistenza, dimorano all’interno della piazza Garibaldi con

conseguenti ripercussioni negative su una situazione di convivenza civica già notevolmente compromessa,

sperando nella riduzione o meglio ancora nella risoluzione dei disagi esistenziali delle persone coinvolte.

Abbiamo infine recepito positivamente l’azione di controllo intrapresa recentemente dal COSP e fiduciosi come

sempre nell’operato democratico della Prefettura e della Questura di Livorno, invitiamo gli organi di sicurezza

a proseguire con la continua sorveglianza del territorio e con l’ascolto della cittadinanza, adeguando di volta in

volta gli interventi alle reali necessità.

Noi continueremo senza rassegnazione ad occuparci dello stato di salute e del benessere del nostro quartiere,

con l’umiltà di coloro che sanno di essere dalla parte giusta della barricata. Esponendo pubblicamente le nostre

convinzioni e stimolando la compartecipazione del quartiere alle scelte che riguardano il nostro territorio, siamo

convinti che non lasceremo prevalere la superficialità, il pregiudizio, la disorganizzazione e l’odio fine a se

stessi che invece provocano solamente caos e disordine per giustificare la repressione come unico mezzo di

risoluzione dei conflitti sociali. Crediamo piuttosto che siano la capacità di dialogare e di confrontarsi sulle

opinioni a costruire l’appropriato cambiamento nel rispetto dei fondamentali principi costituzionali