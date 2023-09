Home

Piazza Garibaldi: con la droga vicino alle giostre, arrestato tunisino irregolare già espulso in precedenza

2 Settembre 2023

Livorno 2 settembre 2023

Durante un controllo di Piazza Garibaldi gli agenti della polizia identificano, arrestano e accompagnano in carcere un cittadino tunisino

Nella giornata di ieri, poco prima le 13.00, una Volante passando da Piazza Garibaldi vede soggetto noto presso le giostre e procede a controllo.

L’uomo, un tunisino (anno di nascita 1995) irregolare su territorio, già espulso in precedenza, accompagnato al CPR e successivamente rilasciato, con precedenti specifici in materia di stupefacenti; cerca di fuggire agli agenti che lo fermano ma riescono a bloccarlo solo con l’uso dello spray capsicum per poter poi applicare le manette .

Una volta perquisito gli vengono trovate addosso n.34 dosi di cocaina per un totale di 13,74 gr e 160 euro in banconote di piccolo taglio.

Il soggetto viene arrestato ex art.73 Testo unico stupefacenti e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Accompagnato in carcere in attesa di convalida.

