Piazza Garibaldi fino al 6 gennaio diventa Xmas Social Plaza. Il calendario degli eventi per bambini

22 Dicembre 2021

Per tutto il periodo natalizio fino all’Epifania

“Xmas Social Plaza”: in piazza Garibaldi laboratori creativi, musica, e tanti giochi per famiglie, bambini e ragazzi

Nell’ambito del progetto di rigenerazione sociale “Effetto pop 2.0”

Livorno, 21 dicembre 2021

Laboratori creativi, musica, e tanti giochi per accompagnare e intrattenere famiglie, bambini e ragazzi fino all’Epifania.

In occasione del periodo natalizio le baracchine di piazza Garibaldi che fanno parte del progetto di rigenerazione sociale “Effetto pop 2.0” hanno infatti realizzato un calendario di eventi riuniti sotto il nome “Xmas Social Plaza”.

Ci si potrà recare ogni giorno nella piazza vestita a festa, senza prenotare, per partecipare a una o più delle attività organizzate, che vanno dalla pittura, ai giochi tradizionali natalizi, alla raccolta di ricette di cucina, alla musica popolare legata a diverse etnie. Non si fermeranno le attività di informazione ai cittadini che caratterizzano il progetto dalla sua nascita, nella primavera scorsa.

“Grazie ad Effetto Pop 2.0 – commenta l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – le associazioni alle quali sono state assegnate le baracchine stanno svolgendo un’opera di animazione sociale molto importante, che restituisce alla piazza il suo ruolo di luogo di incontro e socializzazione erodendo spazi al degrado che tante volte è valso al quartiere Garibaldi l’attenzione della cronaca nera”.

Come si ricorderà Effetto Pop 2.0 è un programma di animazione sociale grazie al quale in piazza Garibaldi sono state assegnate dal Comune alcune baracchine a realtà del terzo settore (Cooperativa Sociale CeSDI ONLUS, Associazione Il Sestante Solidarietà Livorno,Associazione P24 Lila Livorno, Associazione SVS Pubblica Assistenza Livorno, Associazione Diecidicembre Arciragazzi Livorno). Dopo la conclusione del finanziamento regionale per la sicurezza integrata il piano prosegue grazie ad un finanziamento del Fondo per le Politiche della famiglia e prevede la rigenerazione e la riqualificazione di spazi pubblici urbani (nello specifico appunto piazza Garibaldi), che vengono realizzate mediante iniziative di animazione e di fruibilità degli spazi che coinvolgono attivamente la cittadinanza. Anche l’Associazione Comitato Pontino San Marco partecipa alle realizzazione delle attività pur aderendo ad un altro percorso progettuale (Patto di Collaborazione ordinario per i Beni Comuni) .

