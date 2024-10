Home

Cronaca

Piazza Garibaldi, forse servono più controlli coi cani antidroga

Cronaca

19 Ottobre 2024

Piazza Garibaldi, forse servono più controlli coi cani antidroga

Dal servizio di Fuori dal Coro è emerso che gli stupefacenti vengono nascosti sotto i sanpietrini

Livorno, 19 ottobre 2024 – Piazza Garibaldi, forse servono più controlli coi cani antidroga

Tra le varie circostanze emerse a seguito del servizio di Fuori dal Coro in piazza Garibaldi, ve ne è una abbastanza interessante.

Alcuni residenti hanno raccontato alla inviata Cristina Mastrandrea che la droga venduta viene nascosta in alcuni punti della piazza, specialmente sotto i sampietrini della pavimentazione.

Nel video, dopo il terzo minuto, si vede anche una mattonella sollevata e un involucro di plastica, presumibilmente utilizzato per l’hashish.

Questo aspetto, probabilmente già noto alle forze dell’ordine, fa sorgere una domanda:

“Non sarebbe forse il caso che il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica disponga l’utilizzo di cani antidroga nella ricerca di nascondigli di stupefacenti”?

E’ cosa abbastanza risaputa infatti che molti spacciatori non tengono addosso le dosi da vendere,

in modo da non avere problemi in casi di controllo, ma che usano nascondigli vicini come cespugli o scooter parcheggiati.

L’utilizzo dei cani addestrati permetterebbe di rintracciare la droga nascosta o di renderne meno agevole la rivendita.

Da segnalare anche che nella piazza sono presenti telecamere, utili ad identificare non solo gli spacciatori, ma anche i clienti abituali che si riforniscono nel circondario.

Piazza Garibaldi, forse servono più controlli coi cani antidroga