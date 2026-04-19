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Cronaca

Aree pubbliche

Piazza Garibaldi, Palumbo (FdI): prima di pedonalizzare abbattere le baracchine e recuperare i parcheggi

Aree pubbliche

19 Aprile 2026

Piazza Garibaldi, Palumbo (FdI): prima di pedonalizzare abbattere le baracchine e recuperare i parcheggi

Livorno 19 aprile 2026 Piazza Garibaldi, Palumbo (FdI): prima di pedonalizzare abbattere le baracchine e recuperare i parcheggi

Intervento del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Palumbo sul progetto di pedonalizzazione di Piazza Garibaldi, annunciato dal sindaco Luca Salvetti durante il Consiglio comunale dell’8 aprile.

Secondo Palumbo, il progetto partirebbe a maggio ma senza che siano stati resi noti dettagli concreti né coinvolti adeguatamente residenti e commercianti. “Prima di procedere con la pedonalizzazione – afferma – è necessario abbattere le baracchine presenti sull’altro lato della piazza e recuperare parcheggi alternativi”.

Il consigliere chiede quindi all’amministrazione un confronto con le attività della zona e il Consiglio di Zona, per evitare disagi e possibili ripercussioni economiche, richiamando esperienze passate come i cantieri in via Marradi.

Tra le proposte avanzate anche la realizzazione di stalli “compra e vai” e almeno un parcheggio riservato alle persone con disabilità, con l’obiettivo di tutelare il commercio locale durante e dopo l’intervento di riqualificazione.