Piazza Garibaldi, pedonalizzazione al centro del confronto: aperture e cautele da Confcommercio e Confesercenti

8 Gennaio 2026

La riqualificazione e la possibile pedonalizzazione di piazza Garibaldi continuano ad animare il dibattito cittadino, coinvolgendo istituzioni e associazioni di categoria. Sul tema sono intervenute Confcommercio Livorno e Confesercenti Livorno, che pur con accenti diversi condividono la necessità di un percorso graduale, concreto e partecipato, capace di coniugare decoro urbano, sicurezza e sostenibilità economica.

Confcommercio segue con attenzione il percorso avviato dal Comune, inserito nel più ampio masterplan delle piazze cittadine, sottolineando come la riqualificazione degli spazi pubblici rappresenti un obiettivo necessario, ma da affrontare con pragmatismo.

«La riqualificazione è condivisibile – afferma il direttore provinciale Federico Pieragnoli – ma deve evitare scorciatoie ideologiche e mettere al centro la funzionalità delle aree e la sostenibilità delle attività».

Netta la posizione sull’eventuale pedonalizzazione: per Confcommercio può funzionare solo se accompagnata da soluzioni concrete sull’accessibilità, come parcheggi di prossimità, spazi per carico e scarico, viabilità alternativa e collegamenti efficienti. In assenza di questi elementi, secondo l’associazione, il rischio è quello di aggravare la fragilità commerciale di un’area già delicata.

Sul tema del decoro urbano e del superamento delle baracchine, Confcommercio auspica un percorso graduale e condiviso, che tenga conto non solo delle esigenze di riordino della piazza ma anche delle necessità delle attività affacciate sul perimetro, per le quali non possono essere eliminate funzioni essenziali come la sosta senza adeguate alternative, tempi certi e garanzie.

Più orientata a cogliere l’opportunità della trasformazione urbana la posizione di Confesercenti, che guarda con interesse al progetto di pedonalizzazione, riconoscendone il potenziale in termini di decoro, vivibilità e sicurezza. L’associazione sottolinea come l’intervento possa contribuire a contrastare criticità storiche della zona e a favorire una nuova vitalità sociale ed economica.

«Piazza Garibaldi sta lentamente tornando a rifiorire grazie all’attenzione dell’amministrazione – afferma Daniela Barli Carboncini, storica libraia di via Garibaldi e componente del direttivo Confesercenti – ma è fondamentale che la riqualificazione sia accompagnata da soluzioni concrete, soprattutto sul tema della sosta, per renderla sostenibile per chi lavora e vive nell’area».

Confesercenti evidenzia inoltre come una pedonalizzazione arricchita da interventi di qualità, come progetti artistici, affreschi o valorizzazioni dell’identità storica, possa rendere la piazza più attrattiva anche per i turisti, generando benefici diffusi. Resta però centrale il nodo dei parcheggi: senza alternative chiare e funzionali, il rischio è quello di compromettere gli effetti positivi dell’intervento.

«Auspichiamo che il Comune continui nel dialogo con le associazioni di categoria – dichiara il direttore provinciale Alessandro Ciapini – per individuare soluzioni equilibrate che sappiano coniugare sicurezza, decoro urbano e sostenibilità economica».

Entrambe le associazioni ribadiscono infine la disponibilità a un confronto costante e costruttivo con l’amministrazione comunale, nella convinzione che solo attraverso un percorso condiviso sia possibile restituire a piazza Garibaldi una nuova centralità urbana, senza sacrificare il tessuto commerciale che ne rappresenta una componente essenziale.