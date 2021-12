Home

Cronaca

Aree pubbliche

Piazza Garibaldi, ripartite le attività degli sportelli di ascolto e informazione della Baracchina 20

Aree pubbliche

18 Dicembre 2021

Piazza Garibaldi, ripartite le attività degli sportelli di ascolto e informazione della Baracchina 20

Nuovamente operativa la Baracchina numero 20 in piazza Garibaldi

Ripartite le attività degli sportelli di ascolto e informazione

Livorno, 18 dicembre 2021

La Baracchina numero 20 di piazza Garibaldi ha ripreso ad operare: riattivati gli sportelli di ascolto e informazione con attività che si svolgono dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17.

La ripresa delle attività è stata resa possibile grazie ad un patto di collaborazione, della durata triennale, sottoscritto dall’Amministrazione comunale con il Comitato Pontino San Marco ETS.

La novità del Patto sta nella sinergia sviluppata dal Comitato Pontino San Marco con altre associazioni livornesi, per la creazione di nuove tipologie di sportelli. Da parte del Comune l’impegno a fornire tutte le informazioni utili per lo svolgimento delle attività, anche mediante il coinvolgimento di altri settori e servizi interni ed esterni all’Amministrazione comunale, e a consegnare materiale promozionale.

La partecipazione attiva all’interno della Baracchina 20 risale al 2018 con l’adesione del Comitato Pontino San Marco ai progetti di sicurezza urbana promossi dalla Regione Toscana al fine di migliorare la vivibilità del rione valorizzandone l’identità storica e i suoi naturali elementi paesaggistici come la piazza Garibaldi, gli scali delle Cantine e la zona San Marco, aree che ben si prestano per essere inserite nei programmi di riqualificazione urbana eco sostenibile, turistica, commerciale e sociale della città.

Tra le attività portate avanti, anche un servizio di book crossing, realizzato grazie a donazioni da privati di libri, volumi e opuscoli di vario genere.

Questi gli sportelli in funzione:

sportello di ascolto: raccoglie segnalazioni di problematiche/proposte di vario genere inerenti il quartiere e la città con l’attivazione di un servizio di supporto alla cittadinanza per l’accesso a internet a segnalali@comune.livorno.it.

info point turistico-culturale: fornisce indicazioni, materiali e programmi sulle principali attività di pubblico servizio ( autobus, treni, taxi, ecc), sugli eventi turistico-culturali che si svolgono in ogni periodo dell’anno a Livorno e nel quartiere ( orari musei, giro in battello, mostre, manifestazioni e iniziative cittadine ecc). Promuove la conoscenza dell’identità storica turistica e commerciale del quartiere anche attraverso la distribuzione cartacea e la consultazione di una mappa interattiva di quartiere, il cui qr-code si trova anche all’interno del cartello di informazione turistica posizionato su scali del Pontino e realizzato dal Comitato in collaborazione con l’Autorità per la Partecipazione della Regione Toscana e il Comune di Livorno nel 2019.

sportello gratuito di consulenza medica: curato da Roberto Costagliola, medico di base in pensione che ha operato per lungo tempo nel suo studio in via Garibaldi, a cui le famiglie possono rivolgersi per avere informazioni di tipo sociale e sanitario e per specifici consigli di tipo medico ambulatoriale.

sportello per immigrati: ascolta le necessità, i bisogni e le prospettive delle persone immigrate. Fornisce prime informazioni utili per la consultazione dell’ufficio Immigrazione del territorio e l’espletamento di pratiche burocratiche. Tre rappresentanti del Comitato partecipano al Tavolo per le politiche sull’immigrazione, istituito di recente dall’assessorato al Sociale del Comune di Livorno.

orientamento sportivo: accoglie richieste di informazione e partecipazione delle giovani generazioni alle attività gratuite della Sezione Nautica Pontino, per la valorizzazione delle tradizioni remiere labroniche e dell’Associazione umanitaria Africa Academy Calcio, per l’inclusione sociale dei migranti.

assistenza fiscale gratuita: rivolta principalmente alle persone immigrate ma anche alla cittadinanza indigente, fornisce aiuto per la compilazione della richiesta di cittadinanza o permesso di soggiorno, per consulenza fiscale di ogni tipo o per la creazione del curriculum lavorativo. Lo sportello è curato dall’Associazione BANGLADESH Comunità (ABC) e si svolge il sabato. Partecipa allo sportello Shaha Polas, Consigliere aggiunto al Comune di Livorno per l’immigrazione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin