26 Marzo 2023

Livorno 26 marzo 2023 – Piazza grande: 30enne trovato senza vita sulle scale dell’ex cinema

Tragica scoperta, un uomo di 30 anni è stato trovato morto sulle scale dell’ex cinema in Piazza Grande. Il suo corpo è stato scoperto da un passante che ha notato la sua presenza in terra intorno alle 10:30. Il medico del 118, giunto sul posto con i volontari dell’SVS, ha purtroppo constatato che il 30enne era già deceduto. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e il medico legale per gli accertamenti del caso. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle cause della morte e sull’identità del giovane.

