Piazza Grande: con la transenna di “Godzilla” distruggono la vetrata del Bar Sole

Cronaca

19 Febbraio 2022

Il limitrofo palazzo Grande, di notte covo di microcriminalità

Livorno 19 febbraio 2022

Furto al bar Sole all’agolo tra la Piazza Grande e Via Grande.

Il furto è avvenuto in pieno centro a pochi passi dal Comune e dalla Questura nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio

I ladri per entrare all’interno dell’attività hanno usato una transenna di “Godzilla” con la quale hanno sfondato la vetrata

La transenna era usata per delimitare l’area dei lavori di piazza Grande del cantiere per il ripristino della esplosa prima di Natale e che il sindaco Salvetti, per sdrammatizzare fece posizionare la raffigurazione in scala di Godzilla.

Una volta all’interno del bar i malviventi si sono diretti subito verso il registratore di cassa asportandone il contenuto.

Al suo interno vi erano qualche centinaio di euro, ma come al solito il problema, più della somma rubata, sono i danni.

I ladri per penetrare all’interno dell’attività hanno distrutto una vetrata e come conseguenza hanno rotto anche parte del pavimento limitrofo

La zona del palazzo Grande con la chiusura di diverse attività è diventata negli anni regno di microcriminalità, soprattutto di notte. Non dimentichiamoci i 10 furti che subì l’ex bar Jolly.

Purtroppo la caratteristica galleria del palazzo Grande aperta anche di notte, logo buio, privo di attività e di controlli sufficienti, diventa punto di incontro di persone poco per bene che poi generano anche atti di delinquenza nelle zone limitrofe

