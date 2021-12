Home

Cronaca

Piazza Grande: coppia investita da uno scooter, in tre in ospedale

Cronaca

20 Dicembre 2021

Piazza Grande: coppia investita da uno scooter, in tre in ospedale

Livorno 20 dicembre 2021

Incidente in piazza Grande, due persone investite da uno scooter

Intorno alle 17 di ieri pomeriggio, domenica 19 dicembre, una coppia di 40enni è stata investita da uno scooter mentre attraversava piazza Grande

La polizia municipale che era in presidio nella piazza è subito intervenuta allertando i soccorsi.

Sul posto sono giunte le ambulanze dell’SVS e della misericordia che hanno trasportato in ospedale il conducente dello scooter e la coppia.

In una decina di minuti la municipale ha effettuato i rilievi e fatto portare via con il carro attrezzi lo scooter per riaprire la via al traffico

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin