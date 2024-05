Aree pubbliche

17 Maggio 2024

Livorno 17 maggio 2024 – Piazza Grande e largo Duomo, al via i lavori di asfaltatura

Sarà avviato la prossima settimana un intervento, a cura dell’ufficio Progettazione lavori stradali del Comune di Livorno, per il risanamento del manto stradale di Largo duomo e dei tratti carrabili di piazza Grande.

Si tratta di un progetto di manutenzione stradale straordinaria finanziato dall’Amministrazione comunale nel 2023, che non rientra quindi nel progetto di riqualificazione dei Portici di via Grande.

L’area che sarà oggetto d’intervento lungo la parte destra (est) di Largo Duomo, quella lato Santa Giulia, che è a fondo chiuso e in parte occupata dagli stalli dei taxi, risulta notevolmente deteriorata, con tratti ammalorati anche nello strato sottostante di asfalto binder, che rendono difficoltosa la percorrenza sia ai mezzi degli operatori commerciali in entrata e uscita da piazza Cavallotti, sia a pedoni e ciclisti diretti alla zona del Mercato o di via Grande. I lavori prevedono la fresatura del manto stradale fino a 10 cm, la posa di uno strato di binder di 6 cm e la realizzazione del manto d’usura con asfato tipo “hard” spesso 4 cm. Saranno sostituiti alcuni cordoni stradali e i chiusini ammalorati, e sarà eseguita la pulizia dell’intero sistema di drenaggio meteorico fino al collegamento con la fognatura bianca principale.

Analogo intervento riguarderà l’area lato ovest di piazza Grande (colorata in blu nella planimetria), però su una sola corsia, quella adiacente al Duomo, in quanto l’altra corsia è già stata oggetto di un recente risanamento e si presenta quindi in buone condizioni.

I lavori sono stati organizzati in modo da minimizzare i disagi a carico di operatori commerciali, residenti e pedoni.

Il cronoprogramma prevede per i due giorni che precedono la festività di Santa Giulia, lunedì 20 e martedì 21 maggio, lavorazioni preliminari alla fognatura bianca, sul lato est di Largo Duomo. Le operazioni riguarderanno aree limitate, con interventi puntuali, e saranno eseguite in orario diurno. Il servizio taxi rimarrà in funzione nell’attuale collocazione.

Dopo la festa di Santa Giulia, giovedì 23 e venerdì 24 maggio, sempre sul lato est di Largo Duomo e sempre in orario diurno, saranno eseguiti gli interventi di fresatura e asfaltatura. I taxi saranno temporaneamente spostati in parte in piazza Cavour (tra scali Saffi e via dei Fulgidi, con collocazione “a pettine”) e in parte in piazza del Municipio (di fronte alla Banca d’Italia). Le lavorazioni inizieranno alle 7 del mattino con recinzione perimetrale sul marciapiede per mantenere il transito pedonale, mentre il traffico veicolare sarà interdetto durante l’attività del cantiere.

I lavori di fresatura e asfaltatura della corsia ovest di piazza Grande (lato via S. Francesco) saranno invece eseguiti in notturna, in modo da non bloccare il traffico di giorno. L’intervento è in programma da lunedì 27 a mercoledì 29 maggio, ma è probabile che si possa risolvere in una o al massimo due notti, condizioni meteo permettendo. Anche durante i lavori notturni la strada rimarrà aperta, con senso unico alternato gestito da semaforo o da movieri.

In questi stessi giorni i taxi continueranno a stazionare in piazza Cavour e in piazza del Municipio, in quanto il ripristino della segnaletica orizzontale lato Santa Giulia avverrà nei giorni successivi.

Concluso l’intervento in piazza Grande, la ditta incaricata dal Comune di Livorno sposterà il cantiere in via Magenta, dove è previsto il risanamento di tutto il manto stradale, da corso Amedeo a piazza della Vittoria.