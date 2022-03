Home

Piazza Grande, Il Cisom raccoglie beni da inviare al popolo Ucraino

7 Marzo 2022

Piazza Grande, Il Cisom raccoglie beni da inviare al popolo Ucraino

Livorno 7 marzo 2022

Il CISOM continua l’attività di raccolta per il popolo ucraino

Lo stand del Cisom sarà istallato in Piazza Grande Livorno il 7 e l’8 Marzo , p

Lo scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere beni e fondi da inviare in territorio Ucraino e/o presso in campi di accoglienza che stanno ospitano i profughi che scappano dalla guerra.

Oggi, lunedì 7 Marzo partiranno da Livorno i volontari Cisom con il primo Camion di aiuti che farà tappa nei vari comuni Toscani, per poi raggiungere il polo logistico del CISOM, sito in Milano e, una volta li, il materiale sarà smistato ed inviato immediatamente presso i campi di accoglienza e in tutte quelle aree che le Ambasciate dell’Ordine di Malta in Ucraina e quelle delle nazioni confinanti ci stanno indicando quali necessarie del nostro supporto, mantenendo i rapporti diretti con il Malteser International e con tutte quelle realtà di soccorso che in logo stanno accogliendo i primi profughi indicandoci anche la tipologia di materiali di cui hanno bisogno oggi.

Anche le scuole Cambini e Biagi di Pisa, si sono offerte di aiutare il Cisom nella sua iniziativa, hanno raccolto i prodotti e i generi di conforto che saranno consegnati ai nostri volontari

