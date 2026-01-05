Home

Piazza Grande: la Befana dei vigili del fuoco si cala dal Duomo

Livorno 5 gennaio 2026 Piazza Grande: la Befana dei vigili del fuoco si cala dal Duomo

Torna uno degli appuntamenti più spettacolari e attesi: la Befana dei vigili del fuoco. Lunedì 5 gennaio alle ore 16, in piazza Grande, un vigile del fuoco vestirà i panni della Befana e si calerà dal campanile del Duomo.

Grazie alle tecniche speciali di soccorso speleo alpino fluviale, verrà realizzata una teleferica: la Befana “atterrerà” sul tetto del Duomo, opporrà una simpatica resistenza e verrà poi imbracata e calata fino alla piazza, tra gli applausi del pubblico.

Una volta a terra inizierà la distribuzione di dolci e caramelle, resa possibile anche grazie al contributo del Comune e di Coop Firenze.