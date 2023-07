Home

22 Luglio 2023

La Lettera

Livorno 22 luglio 2023 – Piazza Grande: una passeggiata serale tra ubriachi e forze dell’ordine, il degrado che allontana le famiglie

“Piazza Grande, una piazza da salvare e restituire ai cittadini” – La Lettera

“Caro Sindaco,

le scrivo per esprimere la mia preoccupazione e il mio disappunto per la situazione di degrado, insicurezza e abbandono che caratterizza Piazza Grande, una delle piazze più importanti e centrali di Livorno, a due passi dal Municipio.

Piazza Grande è un luogo storico, simbolico e culturale della nostra città, ma anche un luogo di ritrovo, di socialità e di svago per i cittadini. O almeno lo era.. Ora, invece, la piazza è diventata un rifugio per ubriachi, drogati e delinquenti, che la occupano indisturbati giorno e notte, rendendola invivibile per le persone perbene.

Le racconto un episodio che mi è capitato di recente e che mi ha fatto riflettere sulla gravità della situazione. Martedì 18 luglio, dopo cena, faceva caldo e ho deciso di fare una passeggiata con mia moglie e mia figlia in passeggino. Siamo arrivati in Piazza Grande, lato ex cinema Grande, decidendo di fermarci a prendere un po’ di frescura grazie alla brezza che spirava in quel punto.

Invece, abbiamo trovato quattro personaggi folcloristici con i cartocci di vino in mano, che giravano per la piazza come se fosse casa loro. Uno di loro era seduto sulla spalletta delle aiuole, a sorseggiare il suo vino con aria beffarda. Non ci hanno rivolto la parola, ma ci hanno guardato con sguardo provocatorio e minaccioso. Ci siamo sentiti a disagio e intimoriti.

Per fortuna, in quel momento c’erano le auto dei carabinieri, della polizia e della digos, presenti per la presentazione di un libro di Magdi Allam (cosa che abbiamo scoperto dopo aver chiesto). Ci siamo quindi spostati nel lato opposto della piazza, dove ci sentivamo più al sicuro. Ma appena le forze dell’ordine hanno terminato il loro servizio noi siamo andati via “con loro” e i quattro tipi folcloristici sono rimasti ancora lì, padroni della piazza.

Le domando, signor Sindaco: lei lascerebbe sua moglie da sola a frescheggiare sotto casa con un bambino in carrozzina in un luogo pubblico dove ci sono quattro tipi folcloristici con i cartocci di vino in mano? Credo che la risposta sia scontata. No.

Ecco perché io e la mia famiglia non andremo più volentieri sotto casa in Piazza Grande. E credo che lo stesso facciano molte altre persone e famiglie che vogliono evitare spiacevoli alterchi con persone alticce o peggio.

Così facendo, però, si crea il deserto sociale di una zona centrale che dovrebbe essere invece riqualificata e fatta vivere in tranquillità ai cittadini. Senza cittadini, infatti, la zona si riempie sempre più di personaggi indesiderati, che vendono droga (come quelli che già ci sono e si nascondono sotto i meandri della galleria del palazzo Grande), che litigano, che si ubriacano, che sporcano e che commettono reati più gravi (come risse, bottigliate o accoltellamenti).

Spero che lei intervenga presto per riportare quel minimo di decoro e sicurezza nella piazza e restituirla ai cittadini perbene Non lasci morire Piazza Grande. È una piazza da salvare.

Fate tante iniziative nella vicina piazza Garibaldi ma vi siete dimenticati della piazza davanti al vostro Palazzo Municipale

