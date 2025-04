Home

28 Aprile 2025

Livorno 28 aprile 2025 Piazza Grande, volontari in azione per ripulire il cuore di Livorno

Sabato mattina, alle 9:30, Piazza Grande si è risvegliata con un gesto di grande civiltà. Un piccolo gruppo di volontari si è dato appuntamento davanti al Duomo per un’azione di pulizia spontanea: presenti all’iniziativa Mr. Green, Claudio e Cristina, armati di pinze acchiapparifiuti e buona volontà.

Senza alcun coordinamento ufficiale o supporto di enti pubblici, i tre cittadini hanno dedicato il loro tempo alla raccolta di mozziconi di sigaretta e rifiuti abbandonati, non solo sulla piazza ma anche nelle aree circostanti. Un’azione semplice, ma significativa, che lancia un messaggio forte sul rispetto degli spazi comuni e sull’importanza di prendersi cura del proprio territorio.

«Con pochi gesti si può fare molto», ha dichiarato uno dei partecipanti, sottolineando come iniziative simili possano sensibilizzare la cittadinanza e, si spera, moltiplicarsi in tutta Livorno.

L’esempio di questa mattina dimostra che l’amore per la città passa anche dai piccoli gesti quotidiani, capaci di migliorare l’ambiente urbano e di rafforzare il senso di comunità. E, magari, di ispirare anche altri a scendere in piazza… per raccogliere non solo rifiuti, ma anche un po’ di rispetto in più per il bene comune.