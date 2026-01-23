Home

Cronaca

Aree pubbliche

Piazza Magenta e vie limitrofe nel degrado, Forza Italia: “Servono interventi immediati”

Aree pubbliche

23 Gennaio 2026

Piazza Magenta e vie limitrofe nel degrado, Forza Italia: “Servono interventi immediati”

Livorno 23 gennaio 2026 Piazza Magenta e vie limitrofe nel degrado, Forza Italia: “Servono interventi immediati”

Il degrado che interessa Piazza Magenta e le strade limitrofe non è più tollerabile. A denunciarlo è Antonio Cofrancesco, vicesegretario provinciale e comunale di Forza Italia, che dopo numerose segnalazioni ricevute dai cittadini punta il dito contro una situazione di disordine urbano che va avanti da troppo tempo, sotto gli occhi di tutti e senza risposte concrete da parte dell’Amministrazione comunale.

Uno degli esempi più evidenti riguarda via Demi, dove da oltre un anno, all’altezza del civico 45, è presente un buco sul marciapiede, transennato ma mai ripristinato. Una criticità che, secondo Forza Italia, rappresenta il simbolo di una inerzia amministrativa che mette a rischio la sicurezza dei pedoni e dimostra una grave mancanza di attenzione verso il territorio.

Ma il problema non si ferma qui. Nelle vie attorno a Piazza Magenta, spiega Cofrancesco, regna una vera e propria anarchia nella gestione degli spazi pubblici: parcheggi destinati all’uso collettivo vengono occupati stabilmente da scooter, motocicli coperti e rottami di biciclette, di fatto trasformati in spazi privati. Nonostante le ripetute segnalazioni alla stampa e agli uffici comunali, nessun intervento risolutivo sarebbe stato messo in campo.

Piazza Magenta e vie limitrofe nel degrado, Forza Italia: “Servono interventi immediati”

A peggiorare il quadro contribuisce anche l’occupazione indebita dei marciapiedi, con vasi e arredi posizionati davanti a proprietà private, oltre alla sosta irregolare di scooter parcheggiati in retromarcia, con i bauletti che invadono lo spazio riservato ai pedoni.

Una situazione che rende difficile, se non impossibile, il passaggio a persone con disabilità, anziani e genitori con passeggini, violando di fatto il diritto alla mobilità e all’accessibilità degli spazi urbani.

Forza Italia chiede quindi interventi immediati per il ripristino della legalità, del decoro urbano e della sicurezza, ricordando che una città civile si misura dal rispetto delle regole e dalla tutela dei cittadini più fragili.

«Chi paga tasse e servizi – sottolinea Cofrancesco – ha diritto a risposte concrete, non a silenzi e continui rinvii».

Secondo il vicesegretario di Forza Italia, l’Amministrazione comunale non può continuare a voltarsi dall’altra parte di fronte a un problema che incide quotidianamente sulla qualità della vita dei residenti.