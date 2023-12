Home

5 Dicembre 2023

Livorno, 5 dicembre 2023 – Piazza Matteotti, controlli ambientali nell’area dell’ex distributore di benzina

Arpat al lavoro ieri mattina nei pressi dell’ex distributore di benzina in piazza Roma. I tecnici dell’Agenzia hanno prelevato liquidi da una serie di pozzetti sia in strada che in altri angoli vicini al perimetro della pompa dismessa da molti anni.

Da quanto è dato sapere si tratterebbe di “caratterizzazioni” di tipo ambientale, legate forse al processo di bonifica del terreno.

Scorrendo infatti il database del SISBON (Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica), sarebbero almeno 10 i distributori in città sui quali sono in corso verifiche o vi sono state in questi anni.

