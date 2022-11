Home

Piazza Matteotti: semafori disattivati per lavori, il traffico verrà regolato dalla municipale

18 Novembre 2022

Lavori da lunedì 21 a venerdì 26 novembre

Riqualificazione del semaforo di piazza Matteotti, la prossima settimana impianto disattivato e traffico regolato dai vigili

Livorno, 18 novembre 2022

Il settore Impianti Tecnologici del Comune di Livorno ha programmato per la prossima settimana un intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto semaforico di piazza Matteotti.

L’intervento, a carico di Engie Italia Spa secondo quanto prevede la convenzione stipulata con il Comune, è finalizzato innanzitutto alla sostituzione dei cavi elettrici, che risultano in basso isolamento a causa della corrosione, e all’installazione di nuove lanterne con luci a LED ad alta efficienza e luminosità, in sostituzione delle attuali lanterne, che sono una quindicina visto che i semafori della piazza regolano il traffico di numerose strade (via Roma, via Montebello, viale Mameli, borgo Cappuccini) con i relativi attraversamenti pedonali.

I lavori dureranno da lunedì 21 a venerdì 26 novembre e comporteranno lo spegnimento dell’impianto.

Per quei giorni la Polizia Municipale ha predisposto uno specifico servizio di viabilità, con agenti sul posto dalle ore 7 alle ore 23.

In orario notturno, dalle ore 23 alle ore 7; l’impianto semaforico sarà invece, come di consueto, in modalità giallo lampeggiante, grazie a speciali lanterne a batteria messe a disposizione dalla ditta esecutrice.

I conducenti dei veicoli sono invitati a moderare la velocità e a tenere una condotta di guida all’insegna della massima prudenza in prossimità degli incroci e degli attraversamenti pedonali.

