Piazza Mazzini, auto finisce contro un palo della luce

22 Dicembre 2021

Livorno 22 dicembre 2021

Ieri sera, intorno alle ore 22.00 è avvenuto un incidente stradale in piazza Mazzini con danneggiamento di un palo dell’illuminazione

Due automobili si sono urtate ed una è finita sullo spartitraffico ed ha colpito un palo dell’illuminazione stradale

L’uomo di 64 anni alla guida della vettura finita contro il palo è stato portato in ospedale dai volontari dell’SVS, le sue condizioni non risultano gravi

A seguito dell’urto, il palo della pubblica illuminazione stradale è risultato pericolante quindi sul posto è stato decisa la sua immediata rimozione. La rimozione è stata effettuata dalla ditta Engie ed è terminata alle 01.30

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Livorno per mettere in sicurezza l’area e la polizia municipale per i rilievi di rito

