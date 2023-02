Home

23 Febbraio 2023

Piazza Mazzini, interventi diffusi sull’intera area, Salvetti taglia il nastro

Inaugurata l’area intorno all’obelisco in piazza Mazzini, effettuati interventi diffusi sull’intera piazza

Livorno, 23 febbraio 2023

Dopo il restauro dell’obelisco fontana collocato all’estremità sud di piazza Mazzini, restituito alla città nel mese di luglio, è ora la volta dell’area completamente riqualificata intorno all’obelisco.

La zona è stata riqualificata in un mese (i lavori sono iniziati il 16 gennaio) con nuovi tratti di pavimentazione in continuità con i vialetti esistenti completandoli sia attorno all’obelisco, in modo da garantirgli una maggiore visibilità e protezione, sia per perfezionare la percorribilità e fruibilità di tutto l’insieme.

La pavimentazione è della stessa tonalità del resto della piazza, con cordonato e elementi di finitura in granito grigio.

Al fine di consentire una migliore percorribilità in direzione dell’attraversamento pedonale, è stato previsto un nuovo vialetto della lunghezza di circa 35 metri anch’esso con le medesime caratteristiche degli altri.

Sono stati effettuati anche altri interventi diffusi sull’intera piazza: sono stati piantati 16 nuovi alberi, installate 10 nuove panchine e riparate altre 50 panchine esistenti con una quarantina di stecche di legno tropicale. A breve saranno inoltre installati due fari per l’illuminazione dell’obelisco.

Quest’ultimo è stato ripulito ed è stato eliminato con micro-sabbiatura e ripresa dell’intonaco, l’imbrattamento avvenuto poco dopo il restauro.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Banini Ivano Srl di Bagno di Gavorrano.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Luca Salvetti; l’Ufficio Progettazione e Qualificazione degli Spazi Pubblici del Comune di Livorno; i rappresentanti dell’impresa Banini Ivano che ha eseguito i lavori.

Il sindaco, visibilmente soddisfatto ha tagliato il nastro insieme a due esercenti che hanno i locali in piazza Mazzini

Il sindaco afferma:

“L’intervento che abbiamo ultimato è stato effettuato grazie a tutti gli uffici comunali e alla ditta che ha lavorato velocemente e in maniera puntuale.

L’intervento non è molto esteso, ma va a recuperare nel miglior modo possibile una delle piazze più frequentate, belle e più vissute dai livornesi.

Questa riqualificazione è stata necessaria perchè la piazza era utilizzata in maniera disordinata. Nel realizzare il progetto sono state seguite le abitudini di chi quotidianamente passa da questa piazza.

Il nuovo vialetto pavimentato segue il percorso che i cittadini fanno passando da questo luogo. Il prato è stato piantumato e l’obelisco è stato di nuovo pulito in quanto imbrattato subito dopo il restauro.

L’idea è che chi vive e lavora in questo luogo possa gestire questa porzione della piazza con un patto di gestione dei beni comuni. Sono soddisfatto del lavoro fatto perchè ogni intervento in città aiuta a rendere Livorno più bella”.

