Home

Cronaca

Aree pubbliche

Piazza San Jacopo, sostituito il cestino dei rifiuti arrugginito dopo la segnalazione

Aree pubbliche

19 Marzo 2025

Piazza San Jacopo, sostituito il cestino dei rifiuti arrugginito dopo la segnalazione

Livorno 19 marzo 2025 Piazza San Jacopo, sostituito il cestino dei rifiuti arrugginito dopo la segnalazione

Dopo la segnalazione pubblicata lunedì scorso su LivornoPress riguardante il cestino dei rifiuti arrugginito in Piazza San Jacopo, l’amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente per risolvere la situazione. Questa mattina, il Comune di Livorno ha comunicato che, grazie al servizio “Segnalali” e all’intervento di Aamps, il cestino è stato sostituito con uno nuovo e perfettamente funzionale.

La segnalazione era partita in seguito all’evidente stato di degrado del vecchio cestino: il metallo risultava fortemente corroso, il coperchio quasi del tutto consumato e la struttura compromessa dagli agenti atmosferici e dall’usura del tempo. Una situazione che contrastava nettamente con l’imminente fioritura dei 50.000 tulipani piantati per abbellire la piazza in occasione dell’arrivo della primavera.

Questa mattina, a conferma dell’intervento avvenuto, il Comune ha inviato una foto del nuovo cestino posizionato in Piazza San Jacopo, con data, ora (09:52) e coordinate di geolocalizzazione. Un gesto che dimostra l’efficacia del sistema di segnalazione e l’attenzione dell’amministrazione nei confronti del decoro urbano.

La sostituzione del cestino rappresenta un piccolo ma significativo passo verso la cura degli arredi urbani, elemento essenziale per garantire un ambiente più accogliente e decoroso per cittadini e visitatori. Se da un lato l’iniziativa della piantumazione dei tulipani ha portato colore e bellezza alla piazza, dall’altro è fondamentale che ogni aspetto dell’arredo urbano sia mantenuto in condizioni adeguate.

L’auspicio è che questo intervento non resti un caso isolato, ma diventi un esempio di come la collaborazione tra cittadini, stampa locale e amministrazione possa portare a risultati concreti per il miglioramento degli spazi pubblici

Il cestino prima della sostituzione

Piazza San Jacopo, sostituito il cestino dei rifiuti arrugginito dopo la segnalazione