Piazza Saragat, denunciato extracomunitario senza permesso di soggiorno

12 Aprile 2023

Piazza Saragat, denunciato extracomunitario senza permesso di soggiorno

Livorno 12 aprile 2023 – Piazza Saragat, denunciato extracomunitario senza permesso di soggiorno

I Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno denunciato un extracomunitario 24enne, in Italia senza fissa dimora, poiché non in regola con il permesso di soggiorno.

Sul conto dello stesso è stata avviata la procedura di espulsione.

La denuncia è scattata a seguito di segnalazione telefonica da parte di alcuni condomini di un edificio in Piazza Saragat per un’asserita occupazione abusiva di una cantina.

Giunti sul posto, i carabinieri incontravano numerosi condomini che indicavano il locale in questione, in quel momento vuoto in quanto gli “abusivi” si erano da poco allontanati, nonché un giovane che sostava nelle vicinanze, individuato quale uno degli occupanti.

Accompagnato in caserma per le incombenze del caso, l’uomo è stato denunciato all’A.G. di Livorno per violazione della normativa prevista dal testo unico sull’immigrazione

