Piazza XI Maggio, oggi iniziano i lavori di asfaltatura

8 Luglio 2024

Piazza XI Maggio, oggi iniziano i lavori di asfaltatura

Livorno 8 luglio 2024 – Piazza XI Maggio, oggi iniziano i lavori di asfaltatura

Si ricorda che oggi, lunedì 8 luglio partono anche i lavori di risanamento della carreggiata di piazza XI Maggio. (lato fermata bus nei pressi della baracchina centro piazza).

Questa piazza rappresenta un importante punto di smistamento del traffico da e verso i quartieri nord. È interessata dai flussi veicolari provenienti da via Palestro, via Solferino, via Lamarmora, via della Cinta Esterna e via Mastacchi. La carreggiata si presenta diffusamente ammalorata, soprattutto in prossimità della fermata dei bus, dove è visibile una significativa deformazione del fondo stradale per un probabile cedimento del sottofondo.

La prima fase dell’intervento (fresatura e risanamento del fondo stradale) sarà eseguita in orario diurno e richiederà una settimana di lavoro, con restringimenti di carreggiata e temporaneo spostamento delle fermate dei bus: quella in prossimità del civico 9 sarà spostata in prossimità del civico 5, mentre quella in prossimità del civico 11 sarà spostata fronte civico 25 (ingresso dell’Istituto Micheli-Bolognesi).

Anche la seconda fase dell’intervento (realizzazione del manto stradale con asfalto di tipo “hard”) richiederà una settimana di lavoro, e visti gli esigui spazi a disposizione e il notevole flusso veicolare, sarà effettuata in notturna. Prevista anche la sostituzione e l’allargamento delle griglie stradali, interventi sui chiusini e la pulizia dell’intero sistema di drenaggio delle acque piovane.