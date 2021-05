Home

22 Maggio 2021

Livorno 22 maggio 2021 – Piazza XI Maggio ritorna allo splendore grazie alla Brigata Bartelloni e agli abitanti del quartiere

Torna la a Brigata Bartelloni!

Questa piazza è un monumento fondamentale per la storia di Livorno, eppure versa in totale abbandono e degrado.

Per questo noi della Brigata lanciamo un segnale popolare, un atto fondamentale di appartenenza, per tracciare il carattere di questa comunità in continuità con la sua storia.

Per denunciarne l’abbandono, e rivendicare l’attaccamento alla città, la necessità di rivalorizzare un monumento fondamentale per la sua storia:

oggi, dalle 10:30 è partita un’iniziativa popolare insieme al quartiere , per risistemarla, applicare un cartellone evocativo e commemorare decentemente le giornate che fecero eco in tutta Europa (il 10/11 maggio 1849).

Alle 17:00 si è poi potuto assistere una lezione guidata dal prof Bertini (autore di molti testi sul tema) con il supporto del coro Garibaldi D’assalto, che racconteranno e canteranno i moti del 10/11 maggio, con le storie dei livornesi e dei capipopolo che li guidarono in una difesa stoica agli invasori austriaci giunti in supporto del granduca per rovesciare il primo governo eletto democraticamente; verranno anche le scuole Micheli e molti altri livornesi che amano questa citta

