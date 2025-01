Home

Cronaca

Piazza XX, arrestato gambiano aveva mezzo chilo di hashish

Cronaca

31 Gennaio 2025

Piazza XX, arrestato gambiano aveva mezzo chilo di hashish

Livorno 31 gennaio 2025 Piazza XX, arrestato gambiano aveva mezzo chilo di hashish

Prosegue incessantemente il contrasto sul territorio allo spaccio di stupefacenti da parte delle Fiamme Gialle labroniche sulla base delle indicazioni del Comando Provinciale Livorno a tutti i reparti della provincia.

Tali attività rientrano peraltro nell’azione di prevenzione incentivata e coordinata dalla locale Prefettura e, in caso di sviluppi penali, sono puntualmente rapportate alla locale Procura della Repubblica che assume la direzione delle indagini.

In dettaglio, nell’ambito di un servizio antidroga pianificato a Livorno nella serata dello scorso 28 gennaio in piazza XX settembre, una pattuglia “integrata” formata da militari Baschi Verdi ed unità cinofila antidroga del Gruppo labronico, notava un soggetto trafelato, che alla vista dei finanzieri tentava di defilarsi.

I militari quindi, in piena sicurezza, fermavano l’uomo e lo identificavano (gambiano, 40enne). Sul momento emergevano già vari precedenti per droga; nel corso della successiva perquisizione veniva trovato in possesso di oltre mezzo chilo di hashish, due dosi di cocaina, nonché 115 euro in contante, verosimilmente frutto di attività di spaccio (atteso che del resto il soggetto risultava privo di impiego lavorativo).

L’uomo è stato tratto in arresto e tradotto in carcere a Livorno