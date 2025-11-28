Home

Cronaca

Aree pubbliche

Piazza XX: Completata illuminazione al monumento di Leopoldo, lunedì l’inaugurazione

Aree pubbliche

28 Novembre 2025

Piazza XX: Completata illuminazione al monumento di Leopoldo, lunedì l’inaugurazione

Livorno 28 novembre 2025

Sono stati completati i lavori di illuminazione del monumento dedicato a Leopoldo II situato in piazza XX Settembre. L’intervento rientra nelle azioni di valorizzazione e miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici.

Per esaltare la presenza del monumento nelle ore serali sono stati installati quattro proiettori a LED, posizionati ai quattro angoli della struttura. La tecnologia LED è stata scelta per garantire un’illuminazione uniforme ed efficace, coniugando qualità della luce, risparmio energetico e ridotti costi di manutenzione.

La nuova illuminazione contribuisce a migliorare l’estetica della piazza, offrendo maggiore visibilità e sicurezza per cittadini e visitatori, e valorizzando uno dei punti di riferimento storici del centro urbano.

Lunedì 1 dicembre alle ore 18.00 si terrà l’inaugurazione della nuova illuminazione alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessore alle Opere e Lavori Pubblici Federico Mirabelli, dei dirigenti Daniele Agostini e Daniela Villa e degli uffici tecnici.