Piazza XX: Cumuli di bottiglie vuote, l’ennesimo grido di aiuto dei residenti

3 Ottobre 2021

Piazza XX: Cumuli di bottiglie vuote, l'ennesimo grido di aiuto dei residenti

Livorno 3 ottobre 2021

Piazza XX Settembre, cumuli di bottiglie vuote sopra e intorno ad una panchina. E’ quello che si vede in una foto postata sul gruppo Facebook Piazza XX e Dintorni

L’immagine scattata di notte mostra il degrado della zona, da tempo lamentato dai residenti ma non ancora risolto.

“Chiediamo alle autorità: vi sembra regolare?

Dobbiamo aspettare che succeda anche da noi come in via Buontalenti?

Giusti i controlli nella zona del Mercato centrale e zona Garibaldi, ma chiediamo che anche qui siano fatti

Deve essere fatta un’ordinanza di divieto di bere all’aperto fuori degli spazi riservati ai locali”

Queste le poche righe a commento dell’immagine e l’ennesima richiesta di aiuto rivolta alle autorità

