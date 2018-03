Piazza XX domani in versione mercatino vintage

Sabato 31 marzo

Piazza XX Settembre apre le porte al vintage, al modernariato e al collezionismo

Primo appuntamento del mercatino “Curiosando in Piazza XX” che avrà cadenza settimanale

Livorno, 28 marzo 2018 – Si chiama “Curiosando in Piazza XX” il mercatino che da sabato prossimo, 31 marzo, animerà la piazza ogni sabato del mese , per tutto aprile e maggio.

Nome più appropriato non poteva essere scelto perché ci sarà davvero “da curiosare” tra le decine di gazebo che riempiranno la piazza con oggetti vintage, di antiquariato e collezionismo di vario genere, come anche creazioni originali degli operatori dell’ingegno. Al momento le adesioni degli espositori provenienti da tutta la Toscana per questa prima edizione sono circa 40, ma, condizioni meteo permettendo, potrebbero salire anche a 50.

L’orario di apertura di “Curiosando in Piazza XX” sarà dalle ore 9.30 alle 19.

L’iniziativa, organizzata da Etruria Eventi, apre il calendario primaverile degli appuntamenti in piazza promossi dal CCN Piazza XX Settembre e dintorni, in collaborazione con il Comune . Appuntamenti , come già annunciato nei giorni scorsi, che prevedono eventi legati allo street food, ai fiori, alla musica.

In caso di maltempo per sabato 31 marzo, “Curiosando in Piazza XX” non avrà luogo e tornerà ad animare la piazza il sabato successivo 7 aprile, come ogni sabato del mese.