Home

Cronaca

Piazza XX senza eventi di Natale, CCn e Confcommercio amareggiati

Cronaca

29 Novembre 2025

Piazza XX senza eventi di Natale, CCn e Confcommercio amareggiati

Livorno 29 novembre 2025 Piazza XX senza eventi di Natale, CCn e Confcommercio amareggiati

“A NATALE NON BASTA IL PENSIERO

Natale senza risposte: Confcommercio e CCN amareggiati per lo stallo su piazza XX Settembre

Confcommercio Livorno e il Centro Commerciale Naturale di piazza XX Settembre e Dintorni esprimono profonda amarezza per la situazione di “nulla di fatto” per le iniziative in piazza XX.

Dopo mesi di lavoro, proposte e confronti, avviati sin dal mese di luglio, e nonostante la disponibilità più volte manifestata ufficialmente dall’assessorato, a pochi giorni dall’inizio del periodo natalizio non è stato adottato alcun provvedimento che consenta di realizzare iniziative utili al rilancio della piazza e delle attività economiche che vi insistono.

“Dalla pista di pattinaggio alle iniziative collaterali, dalle luminarie a fantomatici fondi da destinare alle iniziative, il percorso di promesse e rassicurazioni si è progressivamente sgretolato tra rimpalli di competenze tra Comune e LEM, lunghi tempi di attesa, silenzi ingiustificati e mancate risposte formali”, racconta il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli. “Una situazione che Confcommercio giudica inaccettabile per il metodo e per il merito, tanto più perché si consuma in uno dei quartieri che maggiormente avrebbe bisogno di attenzione, animazione e opportunità durante il periodo più importante dell’anno”.

“Cinque mesi dopo il primo incontro e a meno di un mese dal Natale”, spiega la presidente del CCN Piazza XX Elisa Andorlini, –”non esiste il minimo progetto attivo, ed è ormai compromessa qualsiasi possibilità di organizzare eventi di rilievo. Un fallimento che mette in discussione l’esistenza stessa del Centro Commerciale Naturale, perché insieme alla fiducia che avevamo riposto nell’amministrazione, mina la mia credibilità come presidente. Ma quel che è peggio è che questo stallo danneggia gravemente le imprese e le famiglie del quartiere, che contavano sulle iniziative per una piazza vissuta e vivibile”.

“A essere messa in discussione è semmai la credibilità del dialogo istituzionale”, corregge Pieragnoli. “La presidente e il CCN hanno investito tempo e energie in estenuanti tentativi di riportare in vita l’dea della pista di ghiaccio, nata dall’assessorato e poi naufragata senza che ne venisse data notizia ufficiale né a lei, né a Confcommercio. E’ un atteggiamento, quello dell’amministrazione, che rende più difficile il nostro ruolo di interfaccia verso commercianti e imprenditori”.

“Se almeno dal Comune ci avessero avvisato subito che saremmo stati lasciati a noi stessi, che le luci di Natale erano destinate a vie e piazze più importanti, che non avremo avuto né ghiaccio né feste, saremmo corsi ai ripari e, insieme a Confcommercio avremmo costruito dal nulla qualche piccola iniziativa”, osserva amaramente Andorlini.

“Alla nostra ultima pec del 13 novembre, che per l’urgenza era stata indirizzata anche al Sindaco, non abbiamo avuto risposte formali. E ieri l’Ufficio Commercio invia alla nostra associazione un invito alla conferenza stampa di presentazione degli eventi natalizi della città, mentre una parte importante del tessuto commerciale viene di fatto esclusa da qualsiasi iniziativa”.

“Il Natale non può ridursi a un elenco di buone intenzioni”concludono all’unisono Confcommercio e CCN Piazza XX. “Servono tempi certi, assunzione di responsabilità e decisioni concrete”.”