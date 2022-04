Home

29 Aprile 2022

Piazza XX torna sotto i riflettori, accoltellato un uomo ad una gamba

Livorno 29 aprile 2022

Piazza XX Settembre torna sotto i riflettori, nonostante le proteste dei residenti e dei comitati, ieri sera intorno alle ore 22 un uomo è stato accoltellato ad una gamba

Una ferita con un’arma da taglio e l’intervento classificato come codice rosso dal 118, queste sono le uniche certezze in merito ai fatti avvenuti ieri sera

L’uomo, di origini nordafricane non avrebbe dato nessuna spiegazione dell’accaduto, non si sa se è stato aggredito oppure se sia stato ferito al culmine di una rissa (come riferito da alcuni residenti). Non è chiara neppure l’arma usata per ferirlo, molto probabilmente si tratta di un grosso coltello da cucina, anche se girano voci (improbabili) di macete o addirittura di un’ascia.

A prescindere dall’arma usata, e da come si siano svolti i fatti, non è assolutamente accettabile che in una piazza cittadina a pochi passi dal centro accadano queste cose. Molto probabilmente la telecamera di sorveglianza posta nel mezzo della piazza non basta.

