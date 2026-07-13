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Piazze al Centro entra nel vivo, il programma della quarta settimana

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13 Luglio 2026

Piazze al Centro entra nel vivo, il programma della quarta settimana

Livorno 13 luglio 2026 Piazze al Centro entra nel vivo, il programma della quarta settimana

Nel cuore di Livorno, dal 13 al 19 luglio nuovi appuntamenti gratuiti tra fiabe senza tempo, racconti della tradizione livornese, concerti, teatro di strada internazionale e il film d’animazione premio Oscar “Flow”.

Dopo tre settimane di grande partecipazione, la rassegna “Piazze al Centro – Lo spettacolo abita la città” continua ad animare il centro di Livorno con una nuova serie di proposte capaci di coinvolgere pubblici di ogni età. Il progetto, coordinato da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, prosegue dal 13 al 19 luglio portando nelle piazze teatro, musica dal vivo, narrazione, spettacoli di strada e cinema gratuito.

Piazza Garibaldi, piazza Bartelloni (San Marco), piazza Grande e piazza XX Settembre tornano così a trasformarsi in luoghi di incontro, cultura e condivisione, confermando la missione della rassegna: valorizzare gli spazi pubblici attraverso un programma di qualità che restituisce centralità alle piazze come luoghi di aggregazione e socialità.

La quarta settimana propone un calendario ricco e variegato che attraversa linguaggi e generazioni: si parte con il teatro per famiglie di “Hansel e Gretel”, per poi riscoprire la Livorno di una volta con “Metti una sera a veglia…”. La musica sarà protagonista con “Oltre il Suono”, raffinato viaggio tra i grandi successi del pop italiano, mentre “C’era una volta il 1969” accompagnerà il pubblico in un racconto tra storia, musica e immagini di un anno che ha cambiato il mondo. Spazio poi al grande spettacolo di strada internazionale con i Clown Spaventati Panettieri, prima di chiudere la settimana con il cinema all’aperto e “Flow – Un mondo da salvare”, film vincitore dell’Oscar 2025 come miglior film d’animazione.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

Il programma completo dal 13 al 19 luglio

Lunedì 13 luglio

San Marco in scena (piazza Bartelloni – San Marco)

Hansel e Gretel di Pilar Ternera / NTC

Ore 19.00

Un taglialegna, sua moglie, i due fratellini e una strega raccontati da una sola attrice attraverso pochi oggetti e gesti precisi per dar forza alle loro parole e alla loro forza evocativa. “Quando dico luna è proprio lei che appare, ancor più vera se te la indicassi con un dito là fuori, Hansel”. Il lavoro, basato sull’arte dell’attore e delle sue parole, si muove con delicatezza e rispetto all’interno della storia dei fratelli Grimm cercando, senza tradirne la crudeltà, di far apparire le strade che portano con coraggio all’emancipazione e alla crescita dei due fratellini, così che ogni bambino non si smarrisca ma ritrovi la strada per tornare a casa.

Martedì 14 luglio

Sandro Andreini, Daniela Salucci e Massimiliano Bardocci in “Metti una sera a veglia…”

Garibaldissima (piazza Garibaldi)

Ore 21.30

Un viaggio nella Livorno di un tempo, quando nei rioni popolari era consuetudine trascorrere le serate estive “a veglia”, riunendosi fuori dai portoni dopo cena per chiacchierare, confrontarsi e raccontarsi storie, episodi e personaggi diventati parte della memoria collettiva della città. Era il momento in cui rivivevano figure conosciute da tutti, come “Maria Sdraiati”, “l’avvocato Cencetti”, “Il Cardellino” e tanti altri, ma anche l’occasione per intonare romanze e stornelli, perché una chitarra, alla fine, saltava sempre fuori.

Con “Metti una sera a veglia…”, il Teatro dei Semplici di Tina Andrey, attraverso Sandro Andreini, affiancato da Daniela Salucci e Massimiliano Bardocci, porta sul palco il ricordo di quella Livorno autentica, tra ironia e nostalgia, restituendo al pubblico il fascino di una tradizione fatta di racconti, musica e condivisione.

Mercoledì 15 luglio

Febe Ceccarini e Alex Bimbi in “Oltre il Suono”

Garibaldissima (piazza Garibaldi)

Ore 21.30

La rassegna prosegue con “Oltre il Suono”, il concerto acustico che vede protagonisti Febe Ceccarini alla voce e Alex Bimbi al pianoforte. Uno spettacolo che attraversa le emozioni umane più universali – dall’amore al dolore, fino alla gioia – attraverso alcuni dei più grandi successi del pop italiano, riletti in una veste essenziale e coinvolgente.

L’obiettivo è quello di offrire al pubblico un’esperienza sonora intensa e autentica, nella quale la musica viene riportata alla sua essenza grazie al dialogo tra voce e pianoforte. Un percorso capace di creare un legame diretto tra gli artisti e gli spettatori, andando “oltre il suono” per mettere al centro la forza evocativa delle canzoni e delle emozioni che raccontano.

Giovedì 16 luglio

Fabio Vannozzi + 30 Corde in “C’era una volta il 1969”

Garibaldissima (piazza Garibaldi)

Ore 21.30

“C’era una volta il 1969” è uno spettacolo che intreccia narrazione, musica dal vivo e immagini d’epoca per ripercorrere uno degli anni più intensi e significativi del Novecento. Attraverso il racconto di Fabio Vannozzi e le esecuzioni dal vivo del duo acustico 30 Corde, formato dai chitarristi Riccardo Carboncini e Andrea Leonardi, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra gli eventi che hanno cambiato la storia: dalla Guerra Fredda al Vietnam, dal fermento culturale e musicale culminato a Woodstock allo sbarco dell’uomo sulla Luna, passando per le proteste di studenti e operai che hanno segnato un’epoca di profonde trasformazioni sociali.

Le parole si intrecciano con una colonna sonora composta da alcuni dei brani più celebri di quegli anni, con musiche di Beatles, Pooh, Led Zeppelin, Doors, Genesis, Lucio Battisti, Bob Dylan, Elton John, David Bowie, Santana, Dik Dik e molti altri artisti che hanno contribuito a rendere il 1969 un anno indimenticabile nella storia della musica.

Venerdì 17 luglio

“Clown Spaventati Panettieri” del Collettivo Clown

Grande spettacolo di strada (piazza Grande)

Ore 21.30

Lo spettacolo “Clown Spaventati Panettieri” del Collettivo Clown, prima produzione indipendente del Duo Meroni Zamboni, arriva a Livorno dopo un percorso che lo ha portato a esibirsi in Italia e all’estero. Debuttato nel 2015 all’Expo Gate del Castello Sforzesco di Milano, lo spettacolo ha attraversato quasi tutte le venti regioni italiane ed è stato ospite di numerosi festival internazionali, tra cui il Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia in Portogallo, il Pflasterspektakel di Linz in Austria, il Salon Sardine di Vienna, l’Ufo Festival in Polonia, il Family Festival in Svizzera, l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, oltre a manifestazioni in Romania, Francia, Belgio, Germania e Danimarca.

È stato protagonista di una tournée oltreoceano in Colombia, con tappe a Medellín e Santa Fe de Antioquia. Fiore all’occhiello del percorso internazionale della compagnia è inoltre la collaborazione con Yijun Cultural & Performing Arts, iniziata nel 2017 con una tournée di oltre 20.000 chilometri in 46 Grand Theatre della Cina, proseguita con nuovi spettacoli nel 2018 e nel 2019 e ripresa nel 2025 con un nuovo tour che ha toccato prestigiose città come Suzhou, Dalian e Nantong.

Domenica 19 luglio

Flow – Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis (Lettonia, 2024)

Il cinema viene in… Piazza XX Settembre (Piazza XX Settembre)

Ore 21.00

La settimana si chiude con il grande cinema all’aperto grazie alla proiezione di “Flow – Un mondo da salvare”, straordinario film d’animazione vincitore del Premio Oscar 2025 come Miglior Film d’Animazione.

Privo di dialoghi e capace di raccontare una storia universale attraverso la sola forza delle immagini, il film segue le avventure di un piccolo gatto solitario che, in un mondo sommerso dalle acque, è costretto a collaborare con altri animali per affrontare un viaggio pieno di sfide. Un’opera poetica e visivamente sorprendente che riesce a coinvolgere gli spettatori di tutte le età, offrendo ai più piccoli un grande racconto d’avventura e ai più grandi un’occasione di riflessione sui temi della collaborazione, della convivenza e del rapporto tra uomo e natura.