Calcio

28 Novembre 2023

Livorno 28 novembre 2023 – Picchi Calcio: Blitz pesante a Montelupo

Peccato che lo Uappala Picchi Calcio non possa giocare tutte le partite in trasferta. Lontano da Banditella i ragazzi di mister Mirco Brilli confezionano il terzo stagionale, stavolta in casa di una delle squadra più attrezzate del campionato come i Montelupo, quinto in classifica.

A firmare il blitz dei livornesi è Bonsignori, bravo al 9’ a mettere dentro un cross di Falchini su sviluppi di calcio d’angolo.

Nel primo tempo la partita è equilibrata e il Picchi tiene il pallino del gioco senza soffrire troppo. Nella ripresa un’occasione ghiotta per parte: prima Grassia evita con un miracolo il pari locale, poi Matteoli spreca il possibile raddoppio.

Nel finale il Montelupo prova a segnare con tanti cross dall’esterno ma il Picchi è perfetto in fase difensiva e con il secondo clean sheet consecutivo trova un successo pesantissimo. “

Siamo partiti benissimo e aver trovato subito il gol ci ha senza dubbio aiutati – spiega il mister -. Loro hanno due esterni molto veloci e bravi nel saltare l’uomo, ma siamo stati bravi a limitarli.

Nella ripresa hanno aumentato il peso offensivo finendo con quattro attaccanti, ma la nostra difesa è stata attenta su ogni traversone, in più quella parata di Grassia ha fatto la differenza”.

Dopo il bel pareggio in Coppa Italia a San Miniato, ecco tre punti fondamentali per la corsa salvezza del Picchi. “Non abbiamo preso gol e questo è l’aspetto più importante visto che fin qui non era capitato spesso. Con il cambio modulo e la difesa a tre riusciamo a essere più compatti e ad avere un assetto migliore in fase di non possesso. La cosa che mi è piaciuta di più? La voglia della squadra di portare a casa i tre punti. Chi era in panchina non ha smesso un attimo di incitare i compagni e in campo abbiamo lottato su ogni pallone. E’ una vittoria da gruppo vero. Adesso però dobbiamo sfatare il tabù Banditella”.

