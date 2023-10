Home

Sport

Calcio

Picchi, la zampata di Barnini vale il bis in Maremma

Calcio

31 Ottobre 2023

Picchi, la zampata di Barnini vale il bis in Maremma

Livorno 31 ottobre 2023 – Picchi, la zampata di Barnini vale il bis in Maremma

La Maremma porta bene. Dopo il successo della scorsa settimana in casa dell’Atletico Maremma, lo Uappala Armando Picchi trova il bis esterno vincendo anche sul campo dell’Invicta Sauro. A decidere l’incontro è stata la rete di Barnini al 22’, bravo a sfruttare un’indecisione della difesa locale anticipando il portiere in uscita. Già nei primi minuti l’attaccante biancoamaranto aveva avuto una grossa occasione, ma il portiere locale Nunziatini si era superato con un miracolo. Primo tempo dominato dai livornesi che nella ripresa si sono un po’ abbassati, controllando però tutti gli attacchi dell’Invicta grazie a una prestazione da sottolineare di tutto il pacchetto difensivo. Nel finale Meta ha avuto la palla del raddoppio, ma ancora una volta Nunziatini è stato bravo a chiudere lo specchio.

Prestazione convincente e vittoria di spessore per i ragazzi di mister Brilli. “Abbiamo fatto un primo tempo di alto livello. Giocavamo contro vento, ma siamo riusciti a tenere sempre il pallino del gioco in mano. Nella ripresa ci siamo un po’ abbassati, pur senza concedere grosse occasioni. L’aspetto da migliorare è proprio questo: avere più coraggio per cercare il raddoppio. Al netto di questo sono veramente soddisfatto della prova dei ragazzi”.

In classifica il Picchi ha lasciato l’ultimo posto e adesso dopo due vittorie consecutive può guardare alle prossime giornate con la giusta fiducia. “Vincere ti fa lavorare bene in settimana e il fatto di non essere più ultimi può dare ulteriore energia alla squadra per continuare su questa strada. Domenica giocheremo contro il C.S. Lebowski, squadra quadrata e di categoria, che si porta dietro un seguito di tifosi incredibile per la categoria. Sarà una gara tosta in cui dovremo fare di tutto per sbloccarci anche in casa. Di sicuro, dopo un avvio non semplice, ora ci arriviamo nel migliore dei modi”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin