Calcio

22 Novembre 2023

Livorno 22 novembre 2023 – Picchi, un bel punto in Coppa Italia contro il San Miniato

Lo Uappala Armando Picchi porta a casa un punto di grande valore nella prima gara del triangolare valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Promozione.

Sul campo di Romaiano, i livornesi chiudono sullo 0-0 contro il San Miniato Basso; una delle formazioni più forti dell’intera categoria e in testa al girone B. I biancoamaranto hanno giocato un ottimo primo tempo, probabilmente avrebbero meritato il vantaggio, con l’occasione più ghiotta capitata a Bonsignori, ma respinta dalla traversa.

Nella ripresa si è visto di più il San Miniato che ha pareggiato il computo dei legni colpendo un palo, ma nei minuti di recupero i ragazzi di mister Brilli hanno avuto un’altra chance colossale sui piedi di Tarloni che però ha calciato fuori da posizione ravvicinata. Resta comunque l’ottima prestazione di tutta la squadra.

“Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo – commenta il tecnico Mirco Brilli – poi nella ripresa loro hanno inserito i “big” mentre noi avevamo una panchina un po’ corta, ma la squadra si è difesa con ordine e alla fine abbiamo avuto anche l’opportunità di vincere.

La cosa più importante di oggi è aver mantenuto la porta inviolata. Per questo devo fare i complimenti al giovane portiere Graziosi che, all’esordio stagionale, ha fatto una bella parata nel primo tempo e per tutta la gara ha gestito molto bene la retroguardia”.

Una prova incoraggiante da parte del Picchi in vista soprattutto dell’impegno di domenica in casa del Montelupo. “La Coppa Italia è una competizione importante in Promozione visto che dà ottime chance di salto di categoria. In ogni caso noi abbiamo fatto una prestazione di livello che ci dà autostima ed energia per affrontare al meglio la sfida di campionato. Il Montelupo è una squadra attrezzata, ma noi dobbiamo tornare a fare punti”.

