Picchi, un pari e tanti rimpianti contro il Sant’Andrea

22 Aprile 2024

Minuti finali ancora decisivi e ancora in negativo per lo Uappala Picchi Calcio. Se una settimana fa il gol del San Miniato arrivato nel recupero aveva strozzato in gola l’urlo di gioia dei ragazzi di mister Traversa, questa settimana contro il Sant’Andrea a farlo ci pensa una decisione arbitrale. Al 93’, infatti, sono veementi le proteste dei padroni di casa per un gol annullato per fuorigioco a Prete su sviluppi di calcio piazzato. Una decisione che non ha permesso al Picchi di trovare la meritata vittoria.

Quanto alla cronaca il primo tempo si è chiuso sull’1-1 con vantaggio di Barnini e pareggio ospite su rigore con Lorenzini. Al 76’ il vantaggio maremmano con Lelli, bravo ad approfittare di un palla persa sanguinosa dei livornesi, che però all’87’ hanno trovato il 2-2 con il rigore di Barnini. Nel finale grida vendetta anche la traversa colpita da Bonsignori, in una domenica davvero stregata. “Non era una partita facile dal punto di vista mentale – spiega mister Traversa -. Loro, già retrocessi, sono venuti a Livorno con la mente sgombra, mentre noi avevamo molto più pressione. La partita si era incanalata sui binari giusti, ma il gol del pari subito a fine primo tempo ci ha messo paura. Abbiamo fatto una buona prestazione, gli ultimi quindici minuti si sono giocati a una sola porta, ma non è bastato. Vuoi per sfortuna, vuoi per una decisione arbitrale incomprensibile”.

Adesso, a due giornate dal termine, il Picchi deve cercare di entrare definitivamente nei playout. “L’obiettivo è quello. Vogliamo prenderci matematicamente i playout già domenica in casa del Castiglioncello, per poter poi preparare al meglio la gara decisiva della stagione”.