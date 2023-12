Home

5 Dicembre 2023

Livorno 5 dicembre 2023 – Picchi, vittoria sfumata nel finale

Primo punto casalingo per lo Uappala Picchi Calcio che pareggia 1-1 tra le mura amiche contro il San Miniato, in una gara equilibrata che i biancoamaranto potevano portare a casa, ma il pareggio ospite all’87’ è spento tutti gli entusiasmi labronici.

Nel primo tempo colossale occasione per Prete che di testa colpisce a botta sicura, ma il portiere avversario con un vero e proprio miracolo salva i suoi.

Alla prima chance della ripresa il Picchi la sblocca grazie a Matteoli che la mette al centro dove Barnini impatta la sfera e, complice anche una deviazione, gonfia la rete per l’1-0.

Il Picchi si difende con ordine senza grosse occasioni per il San Miniato, ma all’87’ su un calcio piazzato è Borghini ad andare più in alto di tutti e fare 1-1.

“E’ stata una partita piuttosto tattica, senza grosse emozioni – esordisce mister Mirco Brilli -. Dopo il vantaggio ci siamo chiusi un po’ troppo, abbassandoci, anche se poi alla fin fine non abbiamo quasi mai rischiato.

Siamo stati ingenui a concedere una punizione a pochi minuti dal termine che ci è costata due punti. Dispiace non averla portata in fondo, ma finalmente siamo comunque riusciti a smuovere la classifica anche in casa e questo è un aspetto importante”.

Il tecnico adesso guarda alle prossime sfide, anche se l’espulsione di Barnini nel finale complica la gara in casa del Sant’Andrea. “Ci aspettano tre sfide contro tre squadre che sono dietro a noi in classifica, è evidente che si tratta di un momento cruciale del nostro campionato. In terra maremmana avremo poche alternative davanti, ma sono sicuro che i ragazzi faranno un’ottima partita”

